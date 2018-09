“Los costos que soportamos nos llevan inexorablemente a una nueva crisis” El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Pablo Zerbino, anunció la llegada de una crisis y criticó al gobierno durante su discurso en el cierre de la Expo Prado.

Actualizado: 17 de setiembre de 2018 — Por: Redacción 180

Zerbino dijo que el gobierno dejó al sector exportador de lado. “No es aceptable que en un mundo demandante de alimentos, con buenos valores internacionales, en un país bendecido para producir con calidad y en forma natural, la estructura de costos que soportamos nos lleve lenta pero inexorablemente a una nueva crisis”, afirmó.

Para la ARU el déficit fiscal es la razón principal de los problemas del país. El presidente de la gremial empresarial criticó el aumento del gasto público y señaló, según su opinión, todo lo malo que vendrá para el país.

“El gasto público que vive de los impuestos ha pasado del 25 al 31% del PBI entre el 2004 y el 2017, a pesar de que en ese lapso el PBI aumentó un 77%. Uruguay debería preocuparse más en mejorar la eficacia del gasto que en introducir cambios tributarios. En lo que va del año perdimos 30% del tipo de cambio real en la región, estamos en niveles previos a la crisis de 2002 y ya conocemos sus efectos sobre la economía: caída de turismo, caída de la inversión, del comercio y de las exportaciones”, señaló.

Zerbino dijo que el problema de la producción del campo no está en el alto costo de los arrendamientos.

“El problema de la producción del campo no es el alto costo de los arrendamientos, es el alto costo de producir en Uruguay y la transferencia de recursos que vía tipo de cambio, impuestos y tarifas se extraen del agro para otros sectores sin una devolución suficiente a quienes generaron el valor”, afirmó.

El presidente de ARU elogió al movimiento Un solo Uruguay y dijo que al Poder Ejecutivo le faltó voluntad o recursos para dar respuestas.

“Rescatamos la voluntad de diálogo del Poder Ejecutivo, la nutrida presencia de representantes de las secretarías de Estado más vinculadas al sector. ¡Vamos Un Solo Uruguay! Necesitamos la movilización que generan en todo el país y que potencia los planteos y reclamos de todo el sector productivo y que potencia y fortalece la acción de las gremiales”, celebró.

La ARU sostuvo que la extranjerización de la tierra nunca es un problema que el gobierno no ve.

“Un reciente estudio de la Udelar señala que en los últimos 16 años desparecieron 8.000 explotaciones familiares y ocho millones de hectáreas pasaron a manos extranjeras. Las extranjerización de la tierra nunca fue un tema de preocupación para el gobierno. Los números de la Udelar son contundentes, casi dos millones de hectáreas en poder de 27 sociedades extranjeras. Un equivalente a lo que poseen 21.000 predios familiares”, dijo Zerbino.

El presidente de la ARU afirmó que la situación en la lechería es caótica y apuntó a la caída de los remitentes.

“Las gremiales lecheras manifiestan con pesar que cada vez son menos. Sin productores no hay leche, no hay industria, no hay trabajo”, dijo entre aplausos.

Zerbino también se referió a las exoneraciones a una inversión como la de UPM en su potencial segunda planta. Afirmó que apoyan las inversiones pero que el gobierno tiene que ser cauto a la hora de otorgar beneficios que pueden perjudicar a otros sectores.

Apuntó a un lugar común en los reclamos del campo y dijo que es “indiscutible el impacto negativo del atraso cambiario en el desarrollo productivo de los países”.