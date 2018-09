Es “simplista” pensar que la IM solo quiere recaudar con las multas A partir de este miércoles, los inspectores de tránsito de la Intendencia de Montevideo (IM) fiscalizarán y sancionarán en las nuevas zonas que se definieron para estacionamiento tarifado.

Actualizado: 17 de setiembre de 2018 — Por: Redacción 180

Los inspectores de la IM fiscalizarán el estacionamiento tarifado en los barrios Cordón, Centro y Ciudad Vieja. Además, el director de Movilidad, Pablo Inthamoussu, sostuvo que comenzarán a probarse los vehículos con cámaras, pero que no sancionarán todavía. Por ahora solo lo harán los inspectores.

Inthamoussu afirmó que la medida no tiene fines recaudatorios. “Es algo que nos obsesiona porque es tan simplista ese razonamiento. Yo les digo a las personas que no creen en lo que decimos, aunque tenemos que ser claros y aceptar que en el pasado también hubo errores de gestión y de implementación de la política de fiscalización, que si fuera tan así, entonces, no cometamos ninguna infracción y la IM no va a tener recaudación”, dijo.

El 100% de lo recaudado por concepto de estacionamiento tarifado en la zona ampliada y el dinero de las multas se acreditará a mes vencido en las tarjetas STM de los usuarios frecuentes del transporte colectivo, aquel que realiza 40 o más viajes por mes con la tarjeta común.

Inthamoussu dijo que, según una prueba realizada por la IM, se alcanzaría a 60.000 usuarios y, sin contar la recaudación por multas, lograrían una devolución de 1,62 pesos por boleto. “Son números del mes de abril, con las multas puede ser más, pero también pensamos que eso puede bajar porque las fiscalización va a tener impacto. La realidad dirá”, expresó.