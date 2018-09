Cinco minutos de granizo obligan a suspender Nacional-Liverpool Nacional ganaba 1 a 0 en Belvedere, empezó a caer granizo sobre el campo y el partido se detuvo. Cuando quisieron retomar el juego no se veían las líneas por lo que el árbitro lo suspendió. Se jugaron 58 minutos.

Actualizado: 22 de setiembre de 2018 — Por: Diego Muñoz

Nacional estaba 1 a 0 arriba en Belvedere gracias a un gol marcado por Alfonso Espino en el primer tiempo. Pero tras cumplirse un cuarto de hora de la segunda parte, el partido quedó suspendido por el granizo que cayó sobre el terreno.

La causa para la suspensión fue que las líneas no se veían por el hielo que cubría el campo. Además, no podían esperar que se derritiera porque se iba la luz natural y en Belvedere no hay iluminación artificial.

Ante esto, el árbitro Gustavo Tejera con buen criterio suspendió el juego.

En el rato que se jugó, el equipo Tricolor sacó provechó de una jugada colectiva y la buena definición de Espino. Dentro de un partido pobre, con equipos que tuvieron problemas para generar fútbol, ese tiro del lateral izquierdo de Nacional hizo la diferencia.