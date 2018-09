Almagro y los grados de imbecilidad El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que José Luis Zapatero está "en el grado más alto de imbecibilidad (sic)".

Actualizado: 24 de setiembre de 2018 — Por: Redacción 180

Este fin de semana se produjo un nuevo incidente discursivo de alto voltaje que involucró al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro y al ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España presentará una protesta vía diplomática ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por los "gravísimos insultos" de su secretario general, Luis Almagro, al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El canciller español Josep Borrell dijo que no se puede "aceptar que se llame a Zapatero el summum de la imbecilidad, ese no es un lenguaje aceptable. Se puede discrepar de los criterios políticos pero no se puede llegar a esas descalificaciones personales".

Rodríguez Zapatero había dicho que “resulta insólito que alguien que dirige un organismo internacional desconozca las reglas básicas de la carta de Naciones Unidas y la legislación por la cual se regula el uso de la fuerza que solo puede ser autorizado por el Consjo de Seguridad en una serie de supuetos”.

Para el expresidente español las intervenciones unilaterales refieren a una doctrina “insostenible, arcaica”.

Almagro le respondió en la cadena de noticias NTN 24. “El señor Zapatero ha estado luchando a favor de la dictadura venezolana en 2016, 2017, 2018... Yo he estado luchando en contra de la dictadura venezolana todo este tiempo. Estoy midiendo grados de imbecibilidad (sic) que tienen que ver con cuántas aclaraciones necesita la gente para entender lo que dije. Definitivamente el señor Zapatero está en el grado más alto de imbecibilidad (sic) actualmente. Ha necesitado siete explicaciones para entender”, dijo Almagro.

“¿Es imbécil el señor Zapatero?”, le consultó un periodista. “El señor Zapatero definitivamente tiene un problema muy grande de comprensión. Un consejo nada más: que no sea imbécil”, contestó el excanciller uruguayo.