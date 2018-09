Trump dijo en la ONU que su gobierno es el mejor de la historia y causó carcajadas

El mandatario recordó que hace un año, en su debut en esta tribuna, evocó "las amenazas" a las cuales el mundo se estaba enfrentando, y dijo que quería "compartir los progresos extraordinarios que se han hecho" desde entonces.

"En menos de dos años, mi gobierno logró más que cualquier otro gobierno en la historia de nuestro país", se felicitó.

Posiblemente menos habituados que los estadounidenses a los superlativos que se concede a sí mismo el millonario republicano, varios miembros del auditorio -jefes de Estado y de Gobierno, ministros, embajadores de los 193 países que integran la ONU- sonrieron.

TRUMP EN LA ONU

- En menos de dos años mi adminitración ha logrado más que cualquier administración en la historia de nuestro país... tan cierto...

- (risas)

- No me esperaba esa reacción, OK... pic.twitter.com/Kk5IFaYDBD