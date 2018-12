Los cambios necesarios pero “dificilísimos” para mitigar el cambio climático Los estudios que buscan sugerir cambios para disminuir los efectos del cambio climático establecen que “tenemos que disminuir las emisiones en un 45% respecto de las de 2010. Imagínense el cambio de tecnologías, economía y comportamiento para lograrlo, es dificilísimo”, dijo a No toquen nada el doctor en Oceanografía, Marcelo Barreiro.

Actualizado: 11 de diciembre de 2018 — Por: Redacción 180

Aunque el Acuerdo de Paris acordó no superar el calentamiento del planeta más de 2 grados para el año 2100 (y en lo posible no pasar los 1,5 grados), el desafío podría fracasar entre 2030 y 2050, cuando se calcula que se llegará a ese nival, si todo sigue como está.

"Para lograrlo tenemos que disminuir las emisiones en un 45% respecto de las de 2010. Imagínense el cambio de tecnologías, economía y comportamiento para lograrlo, es dificilísimo”, indicó Barreiro.

Además, aclaró que cuando se habla de calentamiento global se hace alusión a un aumento del promedio de temperatura mundial, "no quiere decir que sea parejo, es en mucho tiempo y a nivel global, no se ve tanto en las temperaturas medias, sino en los extremos. Es decir, en lo días más cálidas y en las lluvias más extremas es donde se notan más los cambios".

El cambio climático es el cambio en el clima asociado a las actividades humanas. "Cambios climáticos han ocurrido a lo largo de toda la historia pero esta denominación se refiere exclusivamente a la acción del hombre como causa de ese cambio. Es un tema que tiene muchos años, no surgió en las últimas décadas", sostuvo Barreiro.

Los efectos hoy

En el último millón de años, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera osciló entre 180 y 280 partes por millón. Ese cambio ocurrió en un período de 100.000 años. Hoy "estamos en 400 partes por millón y el aumento ocurrió desde la Revolución Industrial hasta hoy, como consecuencia de la acción humana", explicó Barreiro.

Además, contó que la discusión sobre la verdadera existencia del cambio climático ya no existe en el ambiente de la ciencia. "Siempre hay gente que se opone pero hay un consenso científico casi completo. A nivel mundial no hay ninguna duda que el aumento de gases de efecto invernadero aumenta la temperatura de la Tierra, es un conocimiento que tiene 200 años y no hay nada que diga que no es así".

Como consecuencia del cambio climático, la temperatura media global aumentó un grado con respecto al nivel preindustrial. Además, los glaciares están retrocediendo y el nivel del mar aumenta a un ritmo de tres milímetros por año.