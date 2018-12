Sartori lanzó su precandidatura y apuesta a tener “un plan de la gente” Juan Sartori realizó este martes su lanzamiento como precandidato a la Presidencia por el Partido Nacional.

Actualizado: 12 de diciembre de 2018 — Por: Redacción 180

Fue su primera presentación pública como político. En el discurso en el Teatro Metro no planteó propuestas ni programa y dijo que su plan en esta etapa de la campaña es escuchar a la gente.

“Quiero escucharlos a ustedes, a todos, porque tienen muchas cosas que decir sobre el presente y sobre el futuro que queremos construir, entre todos los uruguayos. Ya dirán mañana que no tengo nada que decir. Peor aún, que me estoy guardando los programas. No es eso. Yo no quiero que mi gobierno sea un plan de Sartori, quiero que sea un plan de la gente, de lo que escuché”, dijo.

En su discurso Sartori dijo que se puede ganar sin estructura ni tradición política.

“Cuando escucho esas objeciones se me viene otra frase, de José Artigas, 'nada podemos esperar si no es de nosotros mismos'. Nadie puede pretender tener a los electores en un corral, arriarlos como si fueran ovejas. Llegó la hora de respetar al ciudadano, preguntarle qué país está viendo, qué país quiere”, señaló.

Sartori dijo que no cree en que el camino sea la polarización política y habló de respetar y valorar las diferencias que se dan en la vida política uruguaya.

Al final de su discurso dijo que se puede ganar las elecciones sin tradición política ni aparato partidario y se mostró optimista respecto al futuro del país.

“Veo un futuro con bienestar y mucha prosperidad. Veo oportunidades y estabilidad. Veo un futuro donde todos se sientan ganadores. Si comparten esta visión, si quieren ser los realizadores de este sueño de solidaridad, del bien común, derecho, justicia, progreso, libertad, sumen sus voluntades, vengan con nosotros. Sumen sus corazones a este producto”, afirmó.

Sartori hizo referencia a críticas que ha recibido en las últimas semanas desde el mundo político y empresarial.

“Yo no había ni asomado la cabeza cuando mucha gente me cayó encima. Fíjense qué casualidad, en más de 20 años de carrera empresarial nunca he sido acusado de nada indebido. Como persona nunca he cometido ninguna infracción, quizás alguna multa de tránsito hace muchos años, cosas de la juventud. Justo ahora algunos salen intentando hacer señalamientos infundados. ¡Qué casualidad! Recuerdo que el Quijote decía que cuando ladran los perros es señal que estamos avanzando. Sin ofender ni agredir”, dijo.