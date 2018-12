Stephen Curry dudó de la llegada del hombre a la Luna y la NASA le respondió Stephen Curry, estrella de la NBA, dijo que dudaba de la llegada del hombre a la Luna y la NASA le respondió invitándolo a sus laboratorios a conocer las pruebas.

Actualizado: 12 de diciembre de 2018 — Por: Redacción 180

Cuando el estadounidense Stephen Curry, uno de los mejores jugadores de baloncesto de los últimos años, duda de que alguna vez astronautas hayan caminado por la Luna, la NASA se lo toma muy en serio.



Al igual que muchos fanáticos del jugador de los Golden State Warriors, la agencia espacial estadounidense escuchó cuando el lunes, en el podcast de baloncesto "Winging it", Curry preguntó a los demás participantes: "¿Alguna vez estuvimos en la Luna?".



"No...", respondieron los demás, que a su vez le preguntaron si él lo creía. Curry contestó que no.



Un portavoz de la NASA, siempre alerta sobre su imagen y la valoración de su historia, emitió una declaración en respuesta al jugador de 30 años.



"Nos encantaría que el Sr. Curry visite el laboratorio lunar en nuestro Centro Espacial Johnson en Houston, quizás la próxima vez que los Warriors estén en la ciudad para jugar con los Rockets", dijo Allard Beutel.



"Tenemos cientos de kilos de rocas lunares almacenadas allí, y el centro de control de la misión Apollo. Durante su visita, puede ver de primera mano lo que hicimos hace 50 años, así como lo que estamos haciendo ahora para regresar a la Luna en los próximos años, pero esta vez para quedarnos", continuó el portavoz.



La agencia espacial estadounidense tiene una página en su sitio web para aquellos que no confían en la veracidad de las imágenes de los 12 astronautas que recorrieron el suelo lunar, entre 1969 y 1972. Allí se señala que el equipo dejado por los estadounidenses en la superficie fue fotografiado, en alta resolución, por satélites que orbitan la Luna.



El argumento más fuerte, según la NASA, es que la URSS, entonces "enemigo" nacional, felicitó a Estados Unidos en esa época.



Curry respondió en Twitter a la invitación solo con un emoji sonriente con gafas de sol.



AFP