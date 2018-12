Pedro Pascal protagonizará serie de Star Wars El chileno Pedro Pascal protagonizará la primera serie de acción real del mundo de "La Guerra de las Galaxias" situada en el planeta de Boba Fett, anunció Disney este miércoles.

13 de diciembre de 2018

"The Mandalorian" se estrenará a finales del año próximo y se transmitirá por una plataforma de streaming que el estudio planea lanzar también en 2019.



Pascal, que trabajó en series como "Narcos" y "Game of Thrones", interpretará a un pistolero solitario en los confines de la galaxia.



El elenco contará también con Gina Carano (Deadpool), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Nick Nolte y el cineasta alemán Werner Herzog.



Aún no se precisó qué papel interpretará cada uno.

"Nos estamos divirtiendo mucho trabajando con este grupo increíblemente talentoso y emocionados de que todos vean lo que estamos haciendo", indicó el escritor y productor ejecutivo de la serie, Jon Favreau, en un comunicado.

"The Mandalorian" se ubica después de la caída del Imperio y antes de la aparición del Primer Orden, reveló Favreau anteriormente. Esto es, se sitúa después de "El retorno del Jedi" pero antes del "Despertar de la Fuerza", en tiempos de la Nueva República, a cuya autoridad le cuesta alcanzar las regiones donde vive el héroe.



La serie sigue los pasos de este pistolero solitario (Pascal) en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República.



Esta ultima entrega de la saga "La Guerra de las Galaxias" será difundida en Disney+, el servicio de streaming que el grupo tiene previsto lanzar a finales de 2019.



