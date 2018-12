The Cure, Radiohead y Janet Jackson entran en el Salón de la Fama del Rock​ Los grupos británicos The Cure y Radiohead pasarán a formar parte, junto con la cantante estadounidense Janet Jackson, del Salón de la Fama del Rock, anunció este jueves el panteón del Rock and Roll, que desde hace tiempo abre sus puertas a diversos géneros musicales.

Actualizado: 13 de diciembre de 2018 — Por: Redacción 180

Fotos: AFP (Todos los derechos reservados)