Calu Rivero: “me siento a salvo” Calu Rivero, la primera actriz que denunció a Juan Darthés, dijo que siente que "por fin la mujer ganó".

14 de diciembre de 2018

Darthés había denunciado a Rivero por "manchar su buen nombre y honor" pero no se presentó a la audiencia preliminar de este jueves. Rivero había denunciado un intento de abuso por parte de Darthés durante el rodaje de la novela "Dulce amor" en 2012.

El actor ahora también fue acusado de violación a Thelma Fardin cuando la actriz tenía 16 años.

"Lo único que quiero es que la bronca y la indignación que siento en este momento no me domine. Vine a cumplir con este juicio injusto que me hizo Juan Darthés. sentir que estoy acá y la otra parte no está me genera mucha indignación", dijo Calu Rivero.

"Me emociona muchísimo porque los veo a ustedes -la prensa- y siento en que es un día en que por fin la mujer ganó. Me parece increíble. Me siento muy poderosa, me siento a salvo, me siento escuchada y protegida y les agradezco muchísimo", dijo.

"Lo único que espero ahora es que empiecen a haber hechos. Basta de las mujeres tener que exponernos con un relato fucking crudo, no aguantamos más. Estoy acá parada en nombre de todas las mujeres de este país. Estamos muy fuertes, realmente estamos muy fuertes", afirmó.