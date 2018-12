Venezuela y Brasil enfrentados por invitación a Maduro para la asunción de Bolsonaro

"Aquí pueden leer las dos notas diplomáticas oficiales enviadas por las autoridades brasileñas invitando al gobierno venezolano y al presidente Nicolás Maduro a asistir a la toma de posesión de Jair Bolsonaro", tuiteó el canciller venezolano, Jorge Arreaza.

Más temprano, el futuro ministro brasileño había publicado en su cuenta: "por respeto al pueblo venezolano, no invitamos a Nicolás Maduro a la investidura del presidente Bolsonaro" del 1° de enero en Brasilia.

Em respeito ao povo venezuelano, não convidamos Nicolás Maduro para a posse do PR Bolsonaro. Não há lugar para Maduro numa celebração da democracia e do triunfo da vontade popular brasileira. Todos os países do mundo devem deixar de apoiá-lo e unir-se para libertar a Venezuela.