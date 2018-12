La “alarma desmedida” por la araña bananera Fernando Pérez-Miles, profesor Grado 5 de entomología de la Facultad de Ciencias, dijo en No toquen nada que la aparición de arañas bananeras como las que se encontraron en Piriápolis es “muy poco frecuente”; descartó que fueran a aparecer de forma masiva, y aclaró que el 90% de las mordeduras son casos leves que no pasan de un dolor local y un eritema.

Actualizado: 18 de diciembre de 2018 — Por: Redacción 180

Pérez-Miles dijo que llama la atención que apareciera en Piriápolis una segunda araña de la especie Phoneutria nigriventer, conocida como araña del banano o bananera. Añadió que seguramente el hecho obedezca a que hubo algún problema en el control de sanidad de una importación.

De todas formas, arrojó tranquilidad sobre el asunto luego que circularan versiones que hablaban de la araña como la más venenosa del mundo. “Más allá de que es una araña que puede resultar peligrosa, la mayor parte de los accidentes de mordeduras son leves, no pasan de un dolor local, de un eritema. Los casos más graves son en niños”, dijo Pérez-Miles en No toquen nada de DelSol 99.5. También, descartó que fueran a aparecer masivamente arácnidos de esta especie.

Esto ya había sido informado por la Facultad de Ciencias en un comunicado emitido la semana pasada, titulado “La araña de los bananos encontrada en Piriápolis: ni tanto ni tan poco”.

“La alarma ha sido desmedida porque antes venían estas arañas pero no teníamos las redes sociales. Hoy en día se viraliza rápidamente la foto de la araña y la idea de que es peligrosa”, comentó el especialista en entomología.

Pérez-Miles también mencionó que no es la más peligrosa del mundo -título que le corresponde a la Atrax Robustus de Australia- pero sí afecta al sistema nervioso entonces es “de cuidado”, y tiene como característica que es difícil de identificar para el ojo inexperto.

De todas formas buscó erradicar la idea difundida de que cualquier mordedura de la araña bananera es letal. En caso de ser mordido, Pérez-Miles dijo que es conveniente llevar al centro de atención médica una evidencia y, si es posible, capturar al animal para que quienes apliquen el tratamiento estén mejor orientados.

Además, dijo que le preocupa que a raíz de noticias erróneas, la población pueda volverse más agresiva con las arañas, que cumplen un rol muy relevante en el ecosistema. “El 99% de las especies de arañas no solo no son peligrosas para el hombre sino que además nos hacen un favor porque controlan naturalmente especies de insectos que sí son muy perjudiciales porque transmiten enfermedades, se comen los cultivos o producen otro tipo de daños. Son un insecticida natural, gratuito y que no contamina. Solo un pequeñísimo porcentaje de las arañas puede ser peligrosa para el hombre; además, los accidentes no son frecuentes”, dijo.