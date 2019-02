Lucas Madrid sueña con estar en Tokio 2020 El surfista uruguayo Lucas Madrid consiguió el "logro más importante" de su carrera profesional: clasificó a los Juegos Panamericanos Lima 2019 y buscará ser atleta olímpico en el debut del surf como deporte olímpico en Tokio 2020.

Actualizado: 16 de febrero de 2019 — Por: Redacción 180

"Detrás de este logro hay mucho sacrificio, dedicación y por sobre todo un gran amor y pasión por el deporte que amo", declaró Madrid.



La noticia se confirmó mediante un comunicado de la International Surfing Association.

Madrid finalizó cuarto en el Circuito Latinoamericano de Surfistas Profesionales 2018, su mejor temporada como profesional Open.

Los Panamericanos que se realizarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto serán el evento multideportivo más grande en tener la presentación del Surfing y SUP hasta ahora, antes del histórico debut del Surfing en las Olimpiadas Tokio 2020.

El uruguayo competirá contra 15 surfistas que integran la categoría Open buscando un lugar en los Juegos Olímpicos.

La lista de competidores de Lima 2019 está destacada por once Medallistas de Oro de la ISA, incluyendo al Medallista de Oro de los World Surfing Games 2018, Santiago Muñiz de Argentina, la dos veces Medallista de Oro de los ISA World Surfing Games, Tia Blanco de Puerto Rico, la cuatro veces Medallista de Oro de Carreras SUP, Candice Appleby de Estados Unidos, y el ganador dos veces consecutivas de la Medalla de Oro en SUP Surfing, Luiz Diniz de Brasil.