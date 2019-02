Bianchi cuestionó en el Parlamento el acuerdo entre TNU y productora de Buscadores El Ministerio de Educación y Cultura no respondió las preguntas que le hizo la diputada Graciela Bianchi sobre el convenio que firmó TNU con la productora de Buscadores por la cancelación de una deuda que mantenía con el canal estatal.

18 de febrero de 2019

El viernes Bianchi realizó esta consulta durante el llamado a la Comisión Permanente del Parlamento de la ministra María Julia Muñoz.

“Hay otra cosa que también considero rara, de uno de los pagos que también me resultó extraño. Había una deuda con una productora, o viceversa, que en realidad nos enteramos por la prensa. Con unos autos, con una universidad de por medio, cosa que me suena muy feo. Entonces pregunto cuál es el fundamento legal y el costo del convenio porque no lo tengo, entre TNU y la productora”, consultó la diputada.

No toque nada informó la semana pasada que el 1 de julio el 2018, la productora Busca10 firmó un convenio con el director del canal, Ernesto Kreimerman, en el que la productora salda una deuda de 55.000 dólares.

No toquen nada accedió al contrato a través de un pedido de acceso a la información. La deuda se pagó con unos 10.000 dólares en canjes sin especificar, un auto de origen chino valuado en 14.000 dólares y 32.500 dólares de productos audiovisuales de una universidad pública Argentina.

Bianchi le preguntó a las autoridades del MEC sobre el acuerdo firmado por TNU. Como no obtuvo respuesta, la diputada volvió a preguntar, pero tampoco se le respondió.

“¿Cuál es el fundamento legal y el costo del convenio de TNU? No se me contestó. Y la verdad es que con el criterio que están utilizando las autoridades al ser convocados para contestar, prefiero que me le conteste la Jutep (Junta de Transarencia y Ética Pública). Yo no entiendo cómo el Estado puede arreglar de esta manera, con autos usados algunos, nuevos otros, para pagar una deuda y buscar el mecanismo de triangular con una universidad. No se me contestó”, lamentó.

El motivo del llamado a sala era para que se informe sobre la compra del Museo Gurvich, los Centros MEC y por denuncias a la Dirección Nacional de Cultura.

La deuda que tenía la productora de Buscadores era de 1.764.721 pesos. Según consta en el contrato el 1 de julio de 2018 se acordó pagar ese dinero con: