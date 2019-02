Endodoncistas denuncian documental de Netflix por “tendencioso y denigrante” Sociedades de endodoncistas de Latinoamérica y el mundo emitieron comunicados criticando a un documental “Root cause: hasta la raíz”, publicado en Netflix. Iliana Modyeievsky, presidente de la Sociedad Uruguaya de Endodoncia, dijo a 180 que los realizadores del documental “manejan conceptos totalmente erróneos y tendenciosos” y que la pieza “genera pánico en la población general” respecto a los tratamientos endodónticos.

Actualizado: 19 de febrero de 2019 — Por: Redacción 180

“Es antiético, tendencioso y denigrante que engañen a la población. Y la preocupación mayor es el alcance de Netflix a nivel mundial, que es muy superior a cualquier canal educativo a nivel académico para nuestros pacientes”, indica una carta abierta firmada por Iliana Modyeievsky, presidente de la Sociedad Uruguaya de Endodoncia (SUE), publicada en la revista Prismas de la Asociación Odontológica Uruguaya (AOU) a la que accedió 180.

Un joven se realiza un tratamiento de conducto y con el tiempo comienza a tener problemas de salud que van de la fatiga crónica a la impotencia sexual; y por medio de material que consigue por su cuenta finalmente establece un vínculo entre sus dolencias y dicho procedimiento odontológico. Ese es el argumento de “Root cause: hasta la raíz”, documental disponible en Netflix, dirigido por el australiano Frazer Bailey y protagonizado por el actor Ben Purser.

A través de testimonios de personas que se presentan como médicos, “dentistas holísticos” y otras profesiones de diversas disciplinas, la película alega que las endodoncias pueden provocar infecciones que hacen que sea la causa número uno de ataques cardíacos, que el procedimiento propicia la aparición del cáncer de mama, las enfermedades autoinmunes y la disfunción eréctil; y llega a comparar a la disciplina con la taxidermia. También, promueve la erradicación de la disciplina endodóntica, la extracción de toda pieza dental enferma y la colocación de implantes de zirconio, en lugar de los de titanio, que se usan más habitualmente.

En entrevista con 180, Modyeievsky dijo que “hay que informarle al paciente que el tratamiento de endodoncia es un tratamiento totalmente seguro: la mejor solución para el paciente si la pieza se puede salvar y está indicado el mismo, mucho más que realizar la extracción dental”.

Según Modyeievsky -que fue profesora adjunta en la Universidad de la República y actualmente es directora del posgrado en Endodoncia de la AOU-, los conceptos presentados en el film “están totalmente obsoletos en la odontología y la endodoncia, hace más de 100 años se demostró con suficiente y sustentable evidencia científica que los elementos que están manejando son totalmente erróneos”. También dijo tener dudas sobre la reputación de los testimonios recabados, ya que investigaron los nombres y no encontraron que ninguno haya ocupado cargo académico alguno, pero sí hallaron que uno de los profesionales fue suspendido de su cargo y procesado en la Justicia.

“Manejan el concepto de infección focal. En el siglo XIX se decía que la extracción era la única solución para un paciente que tenía una infección en una pieza dentaria; decían que no se podía conservar la pieza porque había tejidos muertos infectados y eso producía una diseminación de esa infección en el resto del organismo. Es un concepto que ya fue abolido totalmente por enorme cantidad de investigación en todas partes del mundo, de 100 años a esta parte. Hay múltiples autores, maestros verdaderos de la odontología que en sus universidades han hecho muchas investigaciones para corroborar este hecho”, añadió.

La presidenta de la SUE considera evidente que hay un interés económico detrás de la realización del documental, probablemente, de parte de empresas de implantes de zirconio, que el film promueve con tanto énfasis.

“Están tratando de desterrar la endodoncia y poner a favor el implante, que es una excelente solución cuando amerita. Si a un paciente le falta una pieza y los dientes vecinos están sanos, se coloca un implante, pero no hay que sacar dientes que se pueden salvar por endodoncia. Hay evidencia científica de que una pieza con una endodoncia bien hecha, con una restauración bien ajustada y en armonía oclusal, dura 30 o 40 años en boca; mientras que un implante tiene una duración garantida de diez años con buena higiene”, comentó.

Modyeievsky también apuntó que no es realista que el paciente de la película se realizara un tratamiento de conducto y nunca fuera a controlarse con su odontólogo, condición que está implícita en el correcto proceder del tratamiento luego de realizada la intervención. “A veces pasa que el tratamiento es realizado por un profesional que no es especialista y no lo hace bien; pero si hay un problema el paciente va a un especialista, este lo hace bien, vuelve a tratar la pieza y se resuelve a situación; cicatriza, repara, forma hueso sano”, comentó.

Consultada acerca de si alguna especialidad médica desalienta la endodoncia, la presidenta de la SUE dijo que no, y que médicos intensivistas y cardiólogos le contaron que si el paciente debe someterse a una cirugía que le exige que no tenga focos sépticos en la boca, está en los protocolos que el médico le pida al paciente que vaya al odontólogo para un chequeo bucal y que este certifique que puede ser operado. “Ante procesos cariosos, problemas periodontales, lo que sea, no piden extraer las piezas dentarias y venir con un juego de prótesis, piden que el odontólogo evalúe y cure las patologías bucales conservando las piezas dentarias en boca, y luego se hace la planificación y coordinación del procedimiento quirúrgico que el paciente se tenga que realizar. Ellos nos apoyan en nuestro ejercicio profesional”, dijo.

De charlatanes a panfletarios

El estilo y lenguaje narrativo del documental no parece aportar a reforzar su credibilidad, que también es cuestionada en reconocidos foros de cine como IMDB. La teatralización exagerada de las etapas de la vida del caso presentado, escenas que caminan entre lo jocoso y lo poco serio -como una asistente dental que se suelta el pelo como en una publicidad de shampoo mientras aconseja visitar a “dentistas holísticos” y usar implantes de zirconio-, y un final en el que el narrador asegura que no volvió a tener problemas de erección mientras el actor le hace una seña a la cámara para que se retire así puede acostarse con una mujer, son algunos ejemplos.

En cartas públicas, los profesionales de la región se expresaron sobre el film. Pablo Rodríguez, decano de la Facultad de Odontología de Buenos Aires, llamó “charlatanes” a los realizadores; Lupe Salazar, presidente de la Organización Regional Lationamericana -instancia regional de la Federación Dental Internacional (FDI)-, dijo que “presentan teorías seudocientíficas como aseveraciones absolutas”; mientras que la Sociedad Venezolana de Endodoncia comunicó que “se trata de un documental panfletario, carente de veracidad y evidencia científica”.

La Sociedad de Endodoncia de Latinoamérica (SELA) envió una carta a Netflix el pasado 11 de enero, en la que indican su “indignación y rechazo a las opiniones e imágenes presentadas en el documental”, que transmite dicha plataforma. En la carta se le solicita directamente a Netflix que retiren el film “de inmediato por tratarse de un serio agravio a la ética y a la práctica médica-odontológica”.

“Entendemos que todos tenemos derecho a expresarnos, incluso por interés comercial. Pero es la salud de la población por la que manifestamos nuestra enérgica protesta. Hay implicaciones éticas por las opiniones falsas, sesgadas y denigrantes que mal informan y confunden a la sociedad, tomando en cuenta la gran audiencia que tienen ustedes (Netflix) a nivel mundial”, indica el texto.

Modyeievsky dijo que Neflix aún no ha respondido, por lo que realizarán una acción conjunta a nivel mundial y, de lo contrario, tienen previsto tomar acciones legales contra la empresa. Además, realizarán un documental con testimonios de líderes de opinión mundiales en endodoncia defendiendo su especialidad y que sirva para que los posibles pacientes se informen sobre el procedimiento.