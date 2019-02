Defensor perdió con Mineiro como local Defensor Sporting cayó 2-0 ante Atlético Mineiro en el Estadio Franzini en el partido de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores.

Actualizado: 21 de febrero de 2019 — Por: Redacción 180

Ahora Defensor tendrá que apelar a una hazaña para la revancha que será en Belo Horizonte el 27 de este mes.



El ganador de la serie ingresará en el Grupo E junto a Nacional, Cerro Porteño de Paraguay y Zamora de Venezuela.



El once violeta intentó ejercer presión sobre el visitante pero fue Mineiro el que tuvo más profundidad al inicio.



Así fue que el Mineiro se puso en ventaja. Un balón enviado en centro llegó al zaguero Réver, quien superó las marcas y de cabeza anticipó a todos para anotar de cabeza a los 11.



El gol dejó a Defensor atontado, el Mineiro tomó el control y Oliveira casi estuvo a punto de anotar el segundo tras una falla del golero local en un centro, pero que el delantero no pudo conectar frente al arco (13).



Defensor pudo empatar tras gran jugada de Álvaro Navarro, quien dentro del área remató por encima del horizontal (15).



Mineiro no se aletargó. Se lo perdió cuando Oliveira aprovechó un error defensivo uruguayo pero el golero local sacó el balón afuera (16).



La disputa se hizo dinámica con Mineiro generando peligro en la última zona uruguaya con contragolpes. Defensor intentaba pero sin ofender seriamente.



Oliveira siempre estaba presente trayendo peligro en el área violeta y casi un pase suyo termina mal para el local, pero lo desperdició Luan (27).



Así llegó el final del primer tiempo con un Defensor sin ideas y el 'Galo' bien parado administrando el trámite con el 1-0 a favor.

El "Galo' liquida

La segunda mitad comenzó con Defensor dando ingreso a Ignacio Laquintana para apuntalar el trabajo ofensivo y buscar el empate.



Pero Mineiro avisó primero. Oliveira intentó desde el vértice del área aunque su remate salió apenas desviado (50).



Defensor Sporting peleaba y se perdió el empate tras mal rechazo de la defensa rival. Pablo López remató pero un defensa se interpuso justo en su tiro (52).



La entrada de Laquintana dio más ímpetu al local, aunque sin capitalizar el local en la última zona brasileña.



Oliveira estuvo cerca con tiro libre a colocar pero el golero Rodríguez respondió bien tirando afuera (57) y luego el portero volvió a salvar ante entrada en solitario de Fábio Santos (61).



Mineiro tenía la iniciativa y Defensor luchaba sin claridad.



Defensor pudo empatar cuando López aprovechó un mal despeje pero desaprovechó tirando por encima del horizontal (69).



El equipo brasileño seguía inquietando al once del DT Jorge 'Polilla' Da Sivla con sus contras, aunque mal culminadas en la prisa por definir.



Así, no extrañó que llegara el segundo tanto brasileño con cabezazo del ecuatoriano Cazares tras gran jugada desde mitad de cancha y un centro del lateral Patric (77).



Defensor hacía agua y Luan se perdió el tercero en un contragolpe en el que no pudo definir bien ante el arquero Rodríguez.



Con los uruguayos desorientados, Mineiro casi anota el tercero con otro remate de Cazares desde una banda, el cual dio en el horizontal.



De esta forma, Defensor mantiene su racha negativa con cinco derrotas en cinco partidos e hipotecó sus chances en la Copa. Sólo un milagro lo salvará en la revancha en Brasil ante un equipo bien plantado que triunfó merecidamente.



AFP