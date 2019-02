La música nominada a los Óscar Todos los nominados a mejor banda sonora y mejor canción original en los Premios Óscar 2019.

Actualizado: 22 de febrero de 2019 — Por: Redacción 180

Mejor canción original

"All the Stars" de Black Panther

Música: Mark Spears, Kendrick Lamar Duckworth y Anthony Tiffith; Letra: Kendrick Lamar Duckworth, Anthony Tiffith y Solána Rowe.

"I'll Fight" de RBG

Letra y música: Diane Warren

"The Place Where Lost Things Go" de El regreso de Mary Poppins

Letra y música: Marc Shaiman y Scott Wittman

«Shallow» de A Star Is Born

Letra y música: Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt

«When A Cowboy Trades His Spurs For Wings» de La balada de Buster Scruggs

Letra y música: David Rawlings y Gillian Welch

Mejor banda sonora

Pantera Negra (tema: Busan Car Chase)

La música es del compositor sueco Ludwig Goransson. Goransson tiene 34 años y ya compuso la música de las películas Creed y Venom, entre otras. Además es uno de los escritores y productores de la canción “This Is America” de Childish Gambino, de la que hablamos hace poco porque ganó los Grammy por mejor canción y mejor grabación del año. Así que si gana el Oscar Goransson ya puede decir, en febrero, que el 2019 fue un éxito para él.

BlacKkKlansman (tema: Main Theme)

Es la primera nominación a los Oscars para este compositor estadounidense de 57 años que se llama Terence Blanchard. Pero compuso la música de Malcolm X, Red Tails (con Cuba Gooding Jr, sobre la primera misión autorizada por el pentágono con pilotos negros), Inside Man (o El plan perfecto, con Jodie Foster y Denzel Washington) y La hora 25 (con Edward Norton y el fallecido Philip Seymour Hoffman).

If Beale Street Could Talk (tema: Keepers of the Keys and Seals)

Nicholas Britell, estadounidense, compuso la música de Moonlight (también de Barry Jenkins), por la que también estuvo nominado, de La gran apuesta (The Big Short) de Adam McKay, y de la nominada a mejor película Vice (Adam McKay).

Isle of Dogs (tema: Shinto Shrine)

El francés Alexandre Desplat es un señor compositor. Tiene en su currículum películas como El discurso del rey, Syriana, La reina, El curioso caso de Benjamin Button, Coco Chanel, Harry Potter y las reliquias de la muerte, El árbol de la vida (Pitt), Un dios salvaje (Polanski), Moonrise Kingdom, Argo, El gran hotel Budapest, El código enigma, La chica danesa, La forma del agua, entre muuuuchos otros. Muchos de los grandes recurren a él: Wes Anderson, Guillermo del Toro, Polanski, David Fincher…

Tuvo varias nominaciones y ganó dos Oscars: por La forma del agua y por El gran hotel Budapest.

Mary Poppins Returns (tema: Mary Poppins Arrives)

Marc Shaiman, el compositor de la música de esta secuela de Mary Poppins, compuso también la de Misery, Los locos Adams, Hombres de honor, Patch Adams, Antes de partir, entre otras. Por Patch Adams también estuvo nominado al Oscar.

El director que suele recurrir a él es Rob Reiner (Misery, Hombres de honor, Antes de partir).

La música de la primera Mary Poppins es de los hermanos Richard y Robert Sherman, que ganaron el Oscar por la música de esa película y por la canción "Chim Chim Cher-ee".