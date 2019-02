Mundial Sub 20: Uruguay al Grupo C con Honduras, Nueva Zelanda y Noruega Uruguay salió sorteado en el Grupo C junto a Honduras, Nueva Zelanda y Noruega para la Copa del Mundo Sub 20 que se celebrará en Polonia desde el 23 de mayo.

Actualizado: 24 de febrero de 2019 — Por: Redacción 180

CLAUDIO REYES / AFP (Todos los derechos reservados)