El Oscar para Lady Gaga y su interpretación en la ceremonia Lady Gaga ya tiene varios Grammy, pero el domingo la diva del pop se convirtió en una ganadora del Óscar, alzándose con el trofeo a la mejor canción original por su potente balada "Shallow" de "Nace una estrella".

Actualizado: 25 de febrero de 2019 — Por: Redacción 180

Antes de aceptar el premio en el Teatro Dolby, Gaga cantó con su coprotagonista Bradley Cooper. En el escenario, no ocultaba las lágrimas.

"No hay una sola persona en el planeta que pueda haber cantado esta canción conmigo sino tú. Gracias por creer en nosotros", le dijo a Cooper, quien también dirigió la película, la última remake del clásico de Hollywood de 1937 del mismo nombre.

La cantante, también nominada a mejor actriz, ofreció luego un mensaje a los aspirantes a artistas como su personaje en la película, Ally, quien obtiene su gran oportunidad cuando conoce al rockero Jackson, interpretado por Cooper.

"Esto es un trabajo duro. He trabajado duro durante mucho tiempo y no se trata de ganar. De lo que se trata es de no rendirse. Si tienes un sueño, lucha por él", instó Gaga a la audiencia.

"Hay una disciplina para la pasión, y no se trata de cuántas veces te rechazan o te caes o te golpean. Se trata de cuántas veces te levantas, eres valiente y sigues adelante".

La canción "Shallow" se impuso a las nominadas por la taquillera película de superhéroes "Pantera negra", el documental "RBG", el film de los los hermanos Coen "La balada de Buster Scruggs" y la remake de Disney "El regreso de Mary Poppins".