Primaria dice que justificación de faltas por licencias es habitual, “no hay ningún cambio” La directora de Educación Primaria, Irupé Buzzetti, dijo que quienes tengan vacaciones planificadas durante Carnaval y no puedan llevar a sus hijos a la escuela por ese motivo, deben comunicarlo a la escuela para que se les justifique la falta.

Actualizado: 28 de febrero de 2019 — Por: Redacción 180

Buzzetti aclaró que esto no es nada nuevo y que no significa que se elimine la inasistencia.

“Primaria justifica la falta siempre que el padre avisa una situación concreta. Por ejemplo que el niño está enfermo, que falleció un familiar o, en este caso particular, una madre que llega y dice que son las vacaciones del marido como me dijo ella (en referencia a la pregunta de una periodista). Esto se saca de contexto y se dice que Primaria justifica las faltas en Carnaval... Justifica las faltas en Carnaval, en mayo y en el mes de noviembre. No hubo ningún cambio ni ninguna resolución”, afirmó.

Buzzetti aclaró esto a partir de una consulta que respondió a un televidente en un programa su respuesta se sacó de contexto y que no hay nada nuevo en eso que dijo.

“El padre o la madre que va a hacer faltar a un hijo debe vincularse con la escuela y decir la razón. Ese niño a fin de año va a tener faltas injustificadas y justificadas. Obviamente si se pasa de faltas, van a analizar cuál es la justificación. Que la justificación sirva o no, si se pasó mucho de faltas, se verá”, explicó.