“Solo estoy respetando la palabra que di cuando llegué a la AUF” Pedro Bordaberry contó a 180 que si bien “por un vericueto jurídico” podía presentarse como candidato a presidente de la AUF no lo hará porque “no me podría mirar al espejo”.

Actualizado: 01 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

FIFA no había impedido que Bordaberry se presentara a las elecciones y muchos de quienes impulsaban su nombre para presidente de la AUF especulaban con que renunciara a la comisión normalizadora para quedar habilitado. Sin embargo el jueves por la noche Bordaberry le anunció a los clubes que seguiría al frente de la comisión hasta las elecciones del 21 de marzo y, como consecuencia, no sería candidato a presidente.

En diálogo con 180, Bordaberry agradeció “a los clubes, grupos de interés y a mucha gente vinculada al fútbol que pensó que podía se un buen presidente” y explicó por qué tomó la decisión.

“Cuando llegamos a la AUF se dijo que no podía ser candidato. Ahora hay un vericueto jurídico porque como la elección está fuera del plazo inicial, si renunciábamos a la comisión normalizadora quedaba habilitado para serlo. Pero eso es ir contra lo que se dijo en primera instancia”, manifestó Bordaberry.

“He tratado toda mi vida de respetar la palabra. Y si llegué diciendo que no iba a ser candidato y que no podía serlo, no puedo cambiarlo a través de un artilugio jurídico. No me podría mirar al espejo”, agregó.

aseguró que lo que hizo “fue respetar la palabra, que no es nada fuera de lo común. Todos tenemos que respetarla siempre y más quienes hemos ocupados cargos públicos. Ese es el motivo por el cual no me presento”.