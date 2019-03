Los requisitos y el plazo para ser candidato a defensor del vecino Hasta el 13 de marzo hay tiempo de postular candidatos para ocupar el cargo de defensor del vecino de Montevideo, presentando una nota en la Junta Departamental de Montevideo. Organizaciones sociales, vecinales, de Derechos Humanos, académicas, educativas, sindicales y la ciudadanía en general pueden postular a personas para que sean candidatas.

Actualizado: 07 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

En base a un informe de Nadia Piedra Cueva para No toquen nada de DelSol 99.5.

Qué es el defensor del vecino

En 2006 se creó la Defensoría del Vecino de Montevideo. Ahora se llama Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, a pedido de la actual defensora del vecino Ana Agostino y por el decreto 36.314 de 2017.

Los objetivos de la Defensoría son promover el respeto de los Derechos Humanos dentro del departamento, el mejor cumplimiento de los servicios departamentales y/o municipales desde un enfoque de DD.HH. y de igualdad de género, y el logro de una mayor transparencia y eficacia de la gestión del gobierno departamental.

El período de funciones del defensor del vecino es de cinco años. El primer defensor del vecino fue el psicólogo social Fernando Rodríguez. Él ocupó la titularidad de la institución desde diciembre de 2006 hasta mayo de 2014.

En 2013, cerca del cierre de sus funciones, explicó en No toquen nada que una de las confusiones habituales es tomar a la Defensoría como una oficina de quejas.

“Somos extremandaemte enfáticos en que si el vecino no nos demuestra documentalmente que se ha iniciado un trámite en la IM y no ha tenido repuesta, no lo recibimos. En todo caso lo asesoramos para que vaya a donde tiene que ir. Si hace cuatro meses que pide algo, por ejemplo, que tiene un boliche al lado y no han venido a medir los decibeles, ahí sí lo tomamos”, dijo Rodríguez en 2013.

Desde junio de 2014 la defensora del vecino es la asistente social Ana Agostino. Ella dejará su cargo cuando termine el proceso de postulación y votación en la Junta Departamental del nuevo defensor.

Proceso de selección del defensor del vecino

Del 7 al 21 de diciembre los ediles de Montevideo tuvieron la oportunidad de proponer candidatos. Y desde diciembre hasta el 13 de marzo la sociedad civil puede presentar candidatos.

Después de esa fecha, una comisión creada especialmente para esto en noviembre del año pasado se va a ocupar de evaluar a los candidatos y de hacer una preselección según el cumplimiento de los requisitos.

La comisión está formada por nueve ediles: cinco del oficialismo y cuatro de la oposición, que fueron aprobados por votación de la Junta Departamental.

Cristina Flynn, presidenta de la comisión, explicó que el 14 de marzo, una vez que termine el plazo de presentación de postulantes, se publicará la lista de candidatos.

“Con la mayor transparencia se va a dar a conocer a la población quiénes son aquellas personas que aspiran a desempeñar el cargo. Después entramos en un proceso de preselección, que es la función de esta comisión, que va a preseleccionar los candidatos para que luego los ediles elijan candidato para desempeñar la función durante los próximos cinco años”, explicó.

Los requisitos que hay que cumplir para ser defensor del vecino son:

ser ciudadano natural o legal con diez años de ejercicio y estar en el goce de sus derechos cívicos; tener residencia por más de tres años en el departamento y habitar efectivamente en él; ser mayor de 30 años de edad; tener reconocidas condiciones morales; poseer conocimientos prácticos de la Administración

“Hay varios requisitos. Uno de ellos tiene que ver con las actitudes morales. Esto va a estar respaldado por la organización social que presente a la persona y para asegurar que efectivamente sea alguien que tenga las condiciones y el perfil adecuado, que tenga también una capacidad de negociación y de articulación para colaborar a la convivencia ciudadana y a los reclamos que puedan hacer los diferentes vecinos de Montevideo”, añadió Flynn.

El proceso de preselección de la comisión termina el 31 de marzo y ahí comienza el procedimiento de votación en la Junta. Flynn explicó que el 1° de mayo debería estar resuelto quién será el próximo defensor del vecino.

Para postular candidatos se debe presentar una nota dirigida a la Comisión Especial en la Sección de Asuntos Entrados de la Junta Departamental de Montevideo, 25 de Mayo 629, acompañada del CV del postulante, con la fundamentación para su postulación.

Cómo es la votación

En una primera convocatoria, se requiere el voto conforme de 2/3 de sus miembros. En caso de no alcanzar dicha mayoría, se convocará a los quince días siguientes a una segunda instancia en que se requerirá 3/5 de sus miembros.

De no alcanzarse los tres quintos, en una tercera convocatoria, y en plazo de quince días, se decidirá por mayoría absoluta de sus miembros.

Cumplirá sus funciones durante un período de cinco años, y no puede ser reelecto.

Al cumplirse el cuarto año de mandato, la Junta Departamental, iniciará el proceso indicado en el presente Decreto para la selección y nombramiento del/la nuevo/a titular.

El/ la titular de la Defensoría del Vecino permanecerá en su cargo hasta que se efectivice la nueva designación.