Escuela Roosevelt inauguró talleres ocupacionales para mayores de 18 años La Escuela Roosevelt inauguró cuatro talleres ocupacionales para jóvenes con discapacidad, mayores de 18 años, que se encuentran con un “vacío educativo tanto a nivel público como privado”.

Actualizado: 11 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

La Escuela Roosevelt inauguró cuatro talleres en su predio de Avenida Millán (4205) sobre Cocina, Informática, Yeso y Portland y Artes Plásticas. La formación a la que se apuesta en ellos es profesional porque el objetivo es que aquellos que los hagan logren una salida laboral.

El presidente de la Roosevelt, Enrique Singlet, dijo que el problema de muchos alumnos y sus padres es que cuando los jóvenes egresan de la escuela no tienen a donde ir y su permanencia se prolonga más de lo que conviene. “La preocupación de esos padres es, además, qué va a pasar cuando yo no esté”, sostuvo.

Los fondos para generar los talleres se consiguieron con la ñoquería solidaria que la Roosevelt realiza desde hace dos años para mantener en funcionamiento la piscina con la que se brinda el servicio de hidroterapia.

La escuela no está dentro del régimen de donaciones especiales en el que las empresas que donan son exoneradas de un 80% de los impuestos. Esto pasa con instituciones como la Teletón, pero la Roosevelt no elige este camino porque para eso debería renunciar a una partida de tres millones de pesos anuales que recibe del Ministerio de Desarrollo Social. Singlet explicó que no lo hacen porque no creen poder alcanzar un nivel de donaciones que le permitan ser sustentables. Por eso para mantener el servicio de hidroterapia y los talleres, la Roosevelt abrió un cuenta en Abitab para que las empresas y los particulares que quieran colaborar. La cuenta es la Nº 93259.