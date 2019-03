La Corte Electoral y la falta de instrumentos para aplicar la Ley de Financiamiento de Partidos José Arocena, presidente de la Corte Electoral, dijo en No toquen nada que “no hay instrumentos para aplicar a fondo” la ley actual de financiamiento de partidos políticos, haciendo que sea imposible realizar de forma efectiva las auditorías necesarias.

Actualizado: 14 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

Con la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos actual (aprobada en 2009), los partidos políticos presentan ante la Corte Electoral un presupuesto de campaña antes de las elecciones, y luego de la etapa electoral, una rendición de cuentas.

Arocena dijo en No toquen nada que los contadores de la Corte Electoral someten a estas rendiciones solamente a un examen rápido, porque este organismo cuenta con tres contadores que están muy ocupados en otras funciones centrales de la Corte.

“Cuando reciben las rendiciones, hacen una revisión para ver si no hay ninguna cosa evidentemente disparatada que salga de lo común, o que esté claramente en infracción de las restricciones que marca la Ley N° 18.485, y en ese caso se habla con el partido”, añadió Arocena.

El presidente de la Corte recordó un caso ocurrido en 2009 en el que se registró una denuncia por la colaboración de partidos con empresarios ligados por contrato con el Estado, algo que está expresamente prohibido por la Ley N° 18.485.

“Tomamos la denuncia, hicimos una investigación y llegado el momento nos encontramos con la imposibilidad de ir más allá, al no tener los recursos adecuados, para terminar probando realmente que había habido esa infracción. Sin una auditoría muy fina es muy difícil encontrar la realidad del origen de fondos cuando la empresa presenta un donante que no es la empresa que tiene el contrato con el Estado pero que hay presunciones de que son las mismas personas y capitales. Al denunciante le dijimos que no pudimos probarlo. No hay instrumentos para aplicar la ley a fondo. Se lo hemos dicho al Parlamento varias veces”, comentó el jerarca.

Arocena también dijo que formalmente la Corte Electoral no puede derivar la investigación de las rendiciones de cuentas a otro organismo, porque “no hay ninguna disposición legal ni reglamentaria que lo establezca”.

La Cámara de Diputados tiene en su órbita un proyecto de modificación de la ley N° 18.485. Este propone que la Corte pueda realizar auditorías de las rendiciones de cuentas de los partidos en todas las elecciones, algo que no prevé la ley actualmente, y que las rendiciones sean más claras. Pero Arocena indicó que “hoy la Corte no tiene recursos ni materiales ni técnicos ni humanos para eso”.