Grossmüller y chau Con dos goles de Carlos Grossmüller Danubio derrotó 2 a 0 a Nacional y lo dejó sin posibilidades de aspirar al Apertura.

Actualizado: 16 de marzo de 2019 — Por: Diego Muñoz

Danubio lleva a los grandes a Jardines por justicia deportiva y también para ganar partidos como el de hoy. Si no la pasás bien, si tenés que defender un resultado hasta el final, si te superan en juego, siempre tenés más chances de ganar en tu cancha. En un escenario neutral las posibilidades de aguantar el asedio de Nacional hubiesen sido mínimas. El local consiguió un triunfo por el que no hizo demasiado gracias a un jugador diferente y al máximo aprovechamiento de jugadas puntuales. Eso le permite quedar con 10 puntos e ilusionarse.

Para Nacional el golpe es tremendo. Tiene tres puntos sobre 15 disputados y en cinco fechas no ganó un partido. Esto lo deja demasiado lejos en el objetivo del Apertura y plantea el debate sobre a qué apostará el equipo en este primer semestre, ya que en la Copa está puntero del grupo. Ante Danubio jugó un gran primer tiempo, el mejor desde que Domínguez es su DT. Tuvo juego en el mediocampo, sociedades por los extremos y cuatro situaciones claras de gol. Pero no concretó y recibió un gol tras un grosero error de Rafael García. En el segundo tiempo el técnico intentó con los cambios sin embargo la puntería no mejoró.

En Jardines Nacional impuso las condiciones. Con el mismo sistema utilizado ante Mineiro el equipo dominó a partir de un mediocampo combativo e impetuoso. No se había jugado un minuto y ya Gonzalo Castro había tenido una chance clarísima que desaprovechó con un tiro cruzado.

A Danubio le costaba hacer pie porque su rival le tiraba una presión alta que lo incomodaba. No podía salir cómodo del fondo ni afirmarse en el medio. Apenas las corridas de Chacón por izquierda eran un alivio para los de Méndez.

El Tricolor generaba lo mejor por izquierda. Santiago Rodríguez, quien inspirado es un jugador de temer, le puso una pelota de gol a Bergessio y minutos después fue Neves quien asistió a Castro. Las dos jugadas estuvieron mal definidas.

En el único tiro que tuvo, a los 13 minutos, Danubio marcó el 1 a 0. Arzura derribó a Grossmüller y este ejecutó el tiro libre. Su remate pasó entre las piernas de García, que estaba en la barrera, y descolocó a Conde.

La segunda parte Domínguez la inició con Amaral por Arzura y el equipo asumiendo con decisión su rol protagónico. Sin embargo Danubio tenía a Cristóforo en gran nivel y capacidad defensiva para sobrellevar las circunstancias del juego.

La visita se plantó en campo rival como lo había hecho en el primer tiempo y el local defendía con los 11 jugadores detrás de la línea de la pelota. Y en última instancia tenía a su arquero.

Nacional iba con los laterales, sus volantes intentaban romper líneas y Bergessio y Fernández buscaban definir dentro del área. Pero a medida que avanzó el partido se le fueron acabando las ideas.

Sobre el cierre Danubio liquidó el partido tras un penal de Angeleri sobre Grossmüller, quien ejecutó con maestría para el 2 a 0 final.