PSG “condena firmemente las injurias homófobas de Patrice Evra”

Todo se originó a partir del vídeo publicado por Evra, celebrando en la tribuna del Parque de los Príncipes la clasificación de el equipo inglés para los cuartos de final de la Liga de Campeones con un gol al París SG de penal y en el último minuto (3-1, 0-2 en la ida).

Criticado por Rothen, actual comentarista, Evra publicó después varios videos en los que amenaza a su excompañero en el Mónaco de darle "una buena torta" y de lanzar "París, ¡sois todos unos maricas!" (usa la palabra 'pédé', que en francés es utiliza de manera despectiva de dirigirse a los homosexuales).

El PSG "condena firmemente las injurias de carácter homófobo realizadas por Patrice Evra contra el club, sus representantes y su exjugador, en un video difundido (...) en las redes sociales", denunció la entidad parisina en un comunicado, precisando que el club apoyará cualquier denuncia contra Evra.

Horas después, el exjugador de 37 años publicó otro video en Twitter para negar estas acusaciones: "Hice el video como una broma a un amigo y la prensa francesa dice que usé la palabra 'pédé', lo que interpretan como que estoy en contra de los gays".

"No soy homófobo. Quiero a todo el mundo. Así que si he ofendido o he dañado a alguien le pido disculpas", añadió en un mensaje en inglés.

I love this game, and more importantly , I love EVERYONE. A quick message here to clear up any confusion! ❤️ #ILTG #positive4evra pic.twitter.com/92RuMIT9ao