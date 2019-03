Reclaman control y sanciones para pesqueros “piratas” en el Puerto En 2018 se inspeccionó el 10,5% de los barcos pesqueros que descargaron en el Puerto de Montevideo. El contenido del resto de las embarcaciones solo se conoce a través de la información que comparten los capitanes de cada nave, que puede ser fraudulenta cuando el barco realizó pesca ilegal.

Actualizado: 21 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

Además de moverse en zonas prohibidas o capturar especies no habilitadas, muchos pesqueros que llegan a Montevideo tienen denuncias por las malas condiciones de su tripulación.

Milko Schvartzman, coordinador del proyecto Oceanos Sanos, dijo a No toquen nada que su organización quiere que se controle y sancione.

“No decimos que no trabajen. Está bien que reciban barcos extranjeros pero que los revisen, los inspeccionen y que no tengan prontuario. La Dinara va a decir que si no tiene un pedido de captura internacional lo acepta, tienen un montón de excusas burocráticas”.

El autor de los informes que denuncian irregularidades dijo que se reunieron “hasta con los representantes de barcos extranjeros. Con sindicatos, gobierno, empresarios, especialistas, científicos y académicos. Algunas áreas de gobierno no tienen ninguna voluntad, otras la tienen pero no tienen peso político o poder de cambiarlo”.

A su vez, agregó: “No es que todas las áreas del gobierno tienen la misma responsabilidad ni voluntad. La Armada tiene muy buena voluntad, sabe lo que está ocurriendo”.

“El organismo que tiene más influencia e injerencia en temas de pesca es la Dinara y es el organismo que menos voluntad tiene”.

Los pesqueros “piratas” suelen conocerse por sus antecedentes en otro puertos, en los que se les prohíbe volver a amarrar. Schvartzman dijo que el registro en el Puerto de Montevideo es errático.

“Hicimos un estudio durante junio de 2018 y controlamos los barcos que llegaban. Mientras estaban en el Puerto de Montevideo apagaban el GPS, cambiaban su nombre y su matrícula; descubrimos barcos gemelos y cualquier tipo de descontroles en el puerto. Pedimos a la ANP y la Dinara toda la lista de barcos de ese mes y habían atracado más barcos de los que ellos tenían registro”.

En 2016 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) distinguió a Uruguay por el control de pesca ilegal y la ratificación del acuerdo internacional que estableció que todo barco que quiera entrar a un puerto uruguayo debe solicitar una autorización a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) y presentar la documentación correspondiente.

Sin embargo, Schvartzman indicó que “Uruguay fue distinguido por ratificar el acuerdo pero no por cumplirlo. Lamentablemente no se está cumpliendo nada de ese acuerdo. La reglamentación de la ley que se realizó para ese acuerdo pide la creación de una comisión de prevención de la pesca ilegal que un año y medio después de creada, no se había reunido”.