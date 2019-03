“Los antivacunas no son esnob, están buscando lo mejor para sus hijos” La directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), Teresa Picón, dijo en No Toquen Nada que la información falsa sobre las vacunas que se difunde en redes sociales genera problemas serios.

24 de marzo de 2019

La mayor asociación de doctores de Estados Unidos (AMA por su sigla en inglés) le solicitó a las empresas Amazon, Facebook, Google, Pinterest, Twitter y YouTube que prohíban los anuncios o contenidos erróneos sobre vacunas. Según una nota publicada por El País de Madrid, los médicos plantearon que los “antivacunas pagan en las redes sociales para dirigirse a los padres”.

La carta de los médicos está dirigida a los principales ejecutivos de las empresas y está firmada por el CEO de AMA, el doctor James Madara. "Las redes sociales son una importante fuente de información para el pueblo estadounidense, le pedimos que hagan su parte para garantizar que los usuarios tengan acceso a información científicamente válida sobre las vacunas”, dice.

“Creo que las redes sociales han servido y sirven muchísimo, pero tienen estas debilidades que llevan a problemas serios puesto que la facilidad de acceso a información no controlada hace que la gente empiece a dudar y yo siempre digo lo mismo, no lo hacen de esnobs, están buscando lo mejor para sus hijos”, dijo a No Toquen Nada la directora de Inmunizaciones del MSP, Teresa Picón.

En Estados Unidos hubo un aumento de casos de sarampión porque disminuyó la cobertura de vacunación, que tiene que superar el 95% de la población objetivo para lograr el “efecto rebaño”. Desde enero hasta marzo la cifra de contagiados en Estados Unidos llegó a 228 personas, la mitad que todos los casos registrados en 2018.

Pero en Estados Unidos no solo hay problemas con el sarampión. “Un chiquito de ocho años empezó con una sintomatología compleja y se le diagnosticó tétanos. Había tenido una herida una semana antes, lo lavaron con agua y jabón, pero hizo su tétanos porque no estaba vacunado. Ese niño estuvo dos meses en CTI. Luego tuvo la rehabilitación y a los cuatro meses se salvó. Otros mueren de tétanos. Eso es muy fuerte, una enfermedad que es inmunoprevenible. Los costos sanitarios de atender a este niño llegaron a un millón de dólares, dejando de lado los otros como ausentismo o emocional, que son los verdaderos costos. La vacuna sale menos de un dólar”, explicó Picón.

Picón contó otra anécdota sobre lo que sucede a veces en Uruguay. Recordó que una colega suya hace poco le pasó un video donde el político estadounidense Robert Kennedy Jr hablaba en contra de las vacunas. La pediatra dijo que a veces los médicos no saben qué contestar y eso es una muestra de lo grande que es el problema que enfrentan. “Si los médicos, que estamos en esto, no sabemos cómo responder estamos muy mal. Nosotros tenemos que mejorar la comunicación con los colegas y educar en esto. A veces revisamos la curricula de la carrera de medicina y el lugar que ocupan las vacunas es muy pequeño. A esto no lo digo porque quiera tener protagonismo, pero pensemos que junto al agua potable, es de las mejores medidas de salud pública que más vidas ha salvado. Se dice que por año se previenen más de 300 millones de muertes gracias al uso de las vacunas, no hay ningún medicamento con ese efecto. Sin embargo en la formación médica ocupa un lugar muy pequeño”, afirmó.