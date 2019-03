“No podés hacer TV si no pensás en la clase media o media-baja, de 55 años para arriba” Fernando Schmidt, guionista de televisión, habló en No toquen nada sobre la realidad actual de la televisión, cómo se para ante las plataformas de contenido on-demand y quiénes siguen viendo TV.

Actualizado: 24 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

Schmidt se desempeñó como guionista en shows televisivos y teatrales de Antonio Gasalla y Carlos Perciavalle, además de programas como “Cerrá y vamos”, “Terapia de pareja” o “Consentidas”, entre otros.

En entrevista en No toquen nada de DelSol 99.5, Schmidt dijo que la televisión y las plataformas on-demand son distintas, y que “la televisión siempre fue un medio invasivo y ahora se vuelve cada vez más selectivo con este tipo de plataforma”.

“Se dice que cuando uno escribe para la televisión, lo que tiene que tener presente no es su punto de vista -como pasa cuando escribe para cine o para teatro- sino el del receptor, por eso hay ciertas reglas a las que atender. Lo que pasa con este tipo de ofertas online como Netflix o Youtube es que el elector es el receptor del contenido, uno elige ver el género, el director, el actor, el contenido y cuándo verlo. Es una realidad, es un escenario diferente pero yo estoy feliz de que sea así como receptor y como creador también, porque hay lugar para todos”, dijo Schmidt.

Para el guionista, algunos contenidos son “impensables” en la televisión abierta, porque esta “necesita de otro tipo de público para vender los championes y los refrescos, que es el sentido de la TV”. “La televisión no tiene otra pretensión que vender, hay que ver qué ponés en el palito de la brochette, el contenido en la TV, a diferencia de lo que pasa en estas otras plataformas que nos dan la posibilidad a los receptores de elegir lo que vemos y al creador de proponer y ejercer su punto de vista. Yo lo celebro”, agregó.

También, Schmidt dijo que para escribir para televisión hay que pensar un rango etario determinado. “No podés hacer televisión si no pensás en clase media o media-baja, de 55 años para arriba. Esa es la necesidad de cualquier contenido televisivo en prime-time. No podés hacer TV prescindiendo de ese público porque es el que sigue viendo y el que va a seguir viéndola. Hoy hay generaciones que ya no están frente al televisor como lo hacíamos nosotros a esa edad, pero la gente que veía televisión va a seguir haciéndolo. Es decir, que hasta que se muera esa gente, ese público va a seguir teniendo televisión”, comentó.

Redes sociales y tiempos modernos

Consultado sobre cómo afecta a su trabajo de guionista el éxito de humoristas de las redes sociales, reconoció que por desconocimiento él no usa las redes sociales, pero entiende que el humor que se popularizó allí tiene otro tipo de pretensión. “Es humor repentista, de reflejo con la realidad. El guionismo no necesariamente transita por ahí. Lo que yo hago no tiene por lo general esa necesidad de reaccionar ante un tema. Eso es bastante más efímero que lo que propone el trabajo de un guionista, que no tiene que tener esa inmediatez”, expresó Schmidt, que a su vez, reconoció que había grandes repentistas en las redes.

Tampoco consideró que resultaran una competencia para los contenidos que él escribe. “No necesariamente tienen una fortaleza en su construcción dramática entonces genera otro tipo de interés, la identificación proviene de otro tipo de lugar, pero no por emociones, por solidaridad, empatía, humor, aversión. Todos esos lugares donde sí se logra un vínculo horizontal con el receptor, cumple con otras necesidades, pero no es una competencia para nada”, contó Schmidt.