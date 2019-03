Los anti-Brexit salen a las calles en masa para pedir un nuevo referéndum Centenares de miles de personas desfilaron el sábado en Londres para reclamar un nuevo referéndum sobre el Brexit, en plena incertidumbre sobre si la primera ministra Theresa May presentará de nuevo su acuerdo de divorcio a los diputados.

Actualizado: 23 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

"Pedimos una votación popular", "Dejar (la UE) no funcionará" o "UE, te amo", se leía en las pancartas de los manifestantes.

La muchedumbre, compacta, masiva y entusiasta, desfiló cerca de la residencia de May en el número 10 de Downing Street, cantando tonadas anti-Brexit y esgrimiendo banderas europeas, a veces en forma de corazón.

La organización "People's Vote", que milita por un nuevo referéndum, calculó en alrededor de un millón el número de manifestantes. Scotland Yard no suele suministrar cifras.

Una manifestación similar en octubre reunió a unas 700.000 personas en la capital británica.

"Estoy realmente conmocionada" explicó una manifestante, Caroline Roma. "Me parece que no lo están debatiendo y que no lo han reflexionado. Pienso que la gente que nos impuso esta votación sobre el Brexit ni siquiera tenían un plan. Nunca tuvieron un plan", añadió.

May "tiene que irse, tenemos que revocar el artículo 50", declaró a AFP TV Emma Sword.

El artículo 50 del Tratado de Lisboa rige las condiciones de salida de un país miembro de la UE, y fue invocado por el gobierno británico para preparar el Brexit, que sigue sin concretarse.

Los líderes de los 27 países de la Unión Europea decidieron el jueves por la noche otorgarle a Reino Unido dos opciones para aplazar el Brexit después de la fecha inicial prevista el 29 de marzo, y fijaron el 12 de abril como la nueva fecha fatídica, casi tres años después del referéndum en el que los británicos decidieron salir de la UE.

Concluido después de 17 meses de difíciles negociaciones con Bruselas y destinado a poner en marcha un Brexit moderado, el acuerdo está lejos de haber convencido a los diputados británicos, que ya lo han rechazado por mayoría en dos oportunidades, el 15 de enero y luego el 12 de marzo.

Una tercera derrota humillante ante el Parlamento comprometería claramente la sobrevivencia de Theresa May en el cargo.

"Todo es posible"

En una carta enviada a los diputados, May presenta su propuesta como la "mejor solución" para evitar una salida sin acuerdo, el escenario más temido por los medios económicos.

Anticipándose de su lado a un posible rechazo del texto, los 27 dieron a May opciones: el acuerdo se aprueba y Reino Unido efectúa una salida ordenada de la UE, con lo cual podría beneficiarse de una prórroga técnica fijada para el 22 de mayo. En caso de que el acuerdo sea rechazado por tercera vez, Londres tendrá hasta el 12 de abril para decidir si participa en las elecciones de mayo al Parlamento Europeo, lo que implicaría que prolongue su pertenencia a la UE.

"Hasta el 12 de abril, todo es posible", dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. "Un acuerdo, una extensión larga, si Reino Unido decide revisar su estrategia o revocar el artículo 50", es decir renunciar al Brexit.

La jefa de gobierno de Escocia, Nicola Sturgeon, opositora feroz al Brexit, hizo un llamado a todos aquellos que rechazan una salida de la UE a aprovechar "al máximo de la oportunidad" que dio Bruselas al otorgar esta última prórroga.

"Tenemos que evitar a la vez la catástrofe de un 'no acuerdo' y los daños que conllevaría un mal acuerdo de la primera ministra", dijo Sturgeon citada por la agencia Press Association.

"La decisión de la UE de aplazar las cosas al menos hasta el 12 de abril abrió una ventana y aquellos entre nosotros que se oponen al Brexit tienen que aprovechar la oportunidad que se da", recalcó Sturgeon, que es partidaria de que se convoque un segundo referéndum sobre la salida o no de Reino Unido de la UE.

Si decide volver a presentar el acuerdo de retirada a los diputados, May tendrá que comenzar por convencer al presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, quien impidió que esta semana celebrara una nueva votación sobre el acuerdo basándose en una práctica muy antigua que prohíbe someter dos veces seguidas a los diputados un mismo texto.

El sábado, la petición en línea que pide al gobierno renunciar al Brexit superaba los 4,3 millones de firmantes, una cifra récord para ese tipo e iniciativas en el sitio del parlamento.