DT del Southampton bloquea el wifi al plantel durante la noche para prohibir los videojuegos Ralph Hasenuttl, entrenador austríaco del Southampton inglés, dijo que bloquea el wifi por la noche en los hoteles donde se hospeda junto a su plantel, buscando evitar que los jugadores se pasen toda la noche jugando a videojuegos.

Actualizado: 28 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

Hasenhuttl indicó que tanto en su último club, el RB Leipzig alemán, como ahora en el Southampton de la Premier League inglesa, ha tomado un rol activo en evitar que sus jugadores pasen demasiadas horas con los videojuegos, según publicó BBC Sport.

“Tuvimos problemas con jugadores que se quedaban jugando hasta las tres de la mañana la noche antes de un partido. Tenés que ser activo en protegerlos, no es un problema menor. Si sos honesto, es lo mismo que el alcoholismo o las drogas, es algo a lo que te volvés adicto”, dijo Hasenhuttl sobre su experiencia en el fútbol alemán, donde dirigió al exDanubio, Marcelo Saracchi.

Para el entrenador de los “saints”, mientras la adicción a los videojuegos no sea considerada oficialmente una enfermedad por el gobierno, el personal de los clubes debe cuidar a los jugadores a su manera. “Si fuera una enfermedad, sería sencillo que el gobierno dijera a las compañías que tienen que bloquear los servicios después de tres horas, o algo así. Nosotros bloqueamos el wifi en la noche en el hotel para que no jueguen más. Siempre tomaré cartas en este asunto porque mi punto de vista es que tengo que cuidarlos no solo en la cancha sino también afuera de ella, las 24 horas”, añadió.

También dijo que no ha tenido experiencias de jugadores con problemas serios relacionados a los videojuegos en Southampton aun, pero contó que mantiene un contacto muy cercano con su capitán y con varios miembros del plantel para saber sobre el tema.