John Malkovich interpretará al papa John Malkovich no pasó inadvertido el jueves ataviado con el hábito blanco de un misterioso papa sobre un papamóvil negro rumbo a la famosa plaza de San Pedro, aclamado por fieles y religiosos ficticios.

Actualizado: 30 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

Tras el éxito planetario de la serie televisiva "The Young Pope", con Jude Law en el papel principal, el italiano oscarizado Paolo Sorrentino comenzó a filmar en noviembre "The New Pope", con la participación del actor estadounidense John Malkovich.

La secuencia rodada el jueves lo mostró en el papel de un papa más bien flaco, que lleva las tradicionales zapatillas rojas y saluda a la muchedumbre a bordo de un papamóvil negro (los verdaderos son blancos) rodeado de guardaespaldas.

El papa Malkovich se toma el tiempo para bajar del vehículo y cargar a un bebé, el más joven extra del día, aclamado por fieles que agitaban rosas amarillas con los colores del Vaticano, en presencia de nubes de religiosas y sacerdotes.

El jueves, la famosa "via della Conciliazione" (calle de la Reconciliación), que lleva a San Pedro, vio pasar a toda velocidad a la caravana de la presidenta lituana Dalia Grybauskaitė, recibida por el papa Francisco en el palacio apostólico. Visita totalmente eclipsada por el rodaje del filme.

La producción ya anunció que el actor británico Jude Law volverá a trabajar en esta nueva serie de los grupos audiovisuales HBO, Sky y Canal+.

La trama se desarrolla en "el mundo del papado moderno", pero no se sabe nada más. Las zapatillas rojas de John Malkovich evocan a las de Benedicto XVI o de sus antecesores, pues Francisco las trocó por otras más confortables y ortopédicas.

En "The Young Pope", Jude Law encarnaba a un joven prelado italo-estadounidense recién elegido ante la sorpresa general. Pero cuando los cardenales creían haber elegido a un soberano pontífice manipulable, ese Pío XIII resultó tener una personalidad tortuosa, maquiavélica y ultraconservadora.

Presentada en la Mostra de Venecia en 2016 y distribuida en 150 países, la serie de 10 episodios fue saludada por la crítica y plebiscitada por los telespectadores debido a su carácter original y su muy refinada estética.

AFP