Nacional se supera en defensa y crece en el torneo Nacional consiguió la segunda victoria consecutiva con su nuevo técnico tras ganarle 2 a 0 a Cerro en el Tróccoli.

Actualizado: 30 de marzo de 2019 — Por: Diego Muñoz

Nacional hace de la estructura defensiva la explicación de su crecimiento en el torneo. Desde que llegó Gutiérrez el equipo ganó dos partidos y en ambos mantuvo su arco en cero. Es cierto que Cerro le llegó un poco más que Plaza, sobre todo por arriba. En ese aspecto del juego Nacional tuvo más problemas que frente a los de Colonia.

El nuevo técnico acomodó la defensa con dos centrales que no habían jugado con Domínguez y además colocó a Rafa García en el mediocampo. García se mete entre Guzmán Corujo y Felipe Carvalho a la hora de marcar y por tanto el equipo cubre mejor los espacios cuando lo atacan por el centro.

Es muy evidente que la premisa de Gutiérrez es que sus jugadores no den concesiones en el fondo. El Tricolor no se regala atrás. Prefiere reventarla a salir jugando del fondo con tal de no entregar la pelota cerca del arco de Conde. Cerca del arco rival espera por el talento de Santiago Rodríguez y Rodrigo Amaral y la calidad para definir de Gonzalo Bergessio.

El balance lo tiene con Gabriel Neves y García mientras que Rodríguez y Amaral tienen libertades para atacar. El equipo queda partido, con seis para defender y cinco para atacar. Al entrenador tampoco se le caen los anillos si el partido viene cuesta arriba y tiene que armar un mediocampo con tres de marca, como pasó en el segundo tiempo cuando entró Arzura por Amaral.

El juego en el Tróccoli fue deslucido, con poco para ver. Bastó que a los 17, en el primer ataque de Nacional, Rodríguez asistiera a Bergessio y el argentino hiciera lo que mejor sabe. Con el 1 a 0 el principal objetivo de la visita fue cuidar la ventaja. Bien armado atrás, con un mediocampo plantado cerca de la defensa, buscar el arco de Cerro se convirtió en algo secundario.

El local tuvo la pelota, se plantó en campo rival pero tuvo muy pocas ideas para acercarse a Conde.

El segundo tiempo se presentó de la misma manera. Nacional no se sonrojó por darle la pelota al adversario, meterse atrás y esperar replegado. Por los extremos Cerro insistió con centros al área pero la única vez que ganó por arriba Conde evitó el empate.

Armado con García, Arzura y Neves en el mediocampo, con Rodríguez suelto y Octavio Rivero con Seba Fernández arriba, Nacional encaró la parte final del partido agazapado para liquidar. A los 83 lo consiguió tras un error defensivo de Cerro y la definición cruzada de Rivero para el 2 a 0 final.