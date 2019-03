El Partido Independiente se retiró de La Alternativa La Convención Nacional del Partido Independiente resolvió abandonar La Alternativa luego de que Selva Andreoli, quien era candidata a la vicepresidencia, expresó que votaría al Frente Amplio en el balotaje.

Actualizado: 31 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

Andreoli había dicho en Canal 12 que en un eventual balotaje entre el Partido Nacional y el Frente Amplio votaría por el partido de gobierno.

Cuando se concretó la alianza entre el Partido Independiente con Fernando Amado y con Esteban Valenti y Andreoli, se había acordado no expresar apoyo hacia ningún candidato o partido en el balotaje, por lo tanto las declaraciones de Andreoli fueron un "grave incumplimiento" que derivó en la ruptura de esta alianza.

Además el Partido Independiente señaló que Andreoli tampoco quiso "rectificar" sus dichos, lo cual cuestiona la "viabilidad y solidez" de La Alternativa.

Mieres dijo en rueda de prensa que es preferibl "corregir el rumbo a tiempo y no más tarde". "Está abierto el diálogo con Avanza País y con UNIR de Fernando Amado para ver cómo podemos continuar el vínculo político", agregó.

Amado informó en su cuenta de Twitter que su sector se reunirá de forma extraordinaria este miércoles para definir su futuro político.

La moción aprobada por la Convención Nacional del PI

Siempre hemos sostenido que la CONFIANZA es clave fundamental en la construcción de un espacio político; si lo es en el día a día de las relaciones humanas, más aún lo es en la POLÍTICA. CONFIANZA construida en el ejercicio de la libertad de todos y cada uno de los integrantes de un colectivo que asumen un compromiso bajo la inexcusable responsabilidad de honrar su cumplimiento. No existe posibilidad de proyectar un grupo político sin que esta convicción haya arraigado firmemente en todos sus miembros.

LA ALTERNATIVA nació a partir del convecimiento del PARTIDO INDEPENDIENTE de construir una alianza como una opción real de cambio ante los tres partidos que han gobernado nuestro país. Seguros como estamos que la construcción de una nueva opción política, especialmente entre grupos que tienen distintas historias y tradiciones, se cimienta en la CONFIANZA entre todas ellas, además de su honorabilidad, que aquí no está en juego.

El PARTIDO INDEPENDIENTE ha mostrado siempre su firme compromismo en la consolidación de este acuerdo, pero siente que no ha sido debidamente correspondido. Especialmente en un tema, como es el posicionamiento de la nueva coalición en relación a la segunda vuelta electoral, sobre la cual se había acordado expresamente no adelantar opinión por parte de ninguno de los coaligados. Un extremo que el PARTIDO INDEPENDIENTE planteó como FUNDAMENTAL en su estrategia y que como ahora sabemos, Navegantes no respetó.

Este hecho, sumado a la actitud posterior, negándose a toda rectificación, tal como fue solicitada, cuestiona la propia viabilidad y solidez de LA ALTERNATIVA, haciéndola vulnerable ante futuros y seguros desafíos. Por ello, ante aquello que sentimos como un granve incumplimiento que cuestiona los cimientos mismos del entendimiento adoptado, creemos que debemos revisar nuestras propias decisiones, aceptando, pese a sus costos, el fracaso de la experiencia emprendida.

En tal sentido, y en atención a lo referido, la CONVENCIÓN NACIONAL del PARTIDO INDEPENDIENTE reunida en Montevideo, el 31 de marzo de 2019, resuelve RETIRARSE de LA ALTERNATIVA.