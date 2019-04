Martínez renunció y Di Candia será el intendente de Montevideo El prosecretario de la Intendencia, Christian Di Candia, será el intendente de Montevideo hasta el final del período.

Actualizado: 02 de abril de 2019 — Por: Redacción 180

Daniel Martínez decidió renunciar a la Intendencia y no pedirá licencia hasta las elecciones internas como en un principio había anunciado.

Di Candia estaba tercero en la lista de suplentes atrás de Oscar Curuchet y Fabiana Goyeneche. Curuchet fue candidato en las elecciones de la AUF y decidió dar un paso al costado después de reunirse con Martínez. Goyeneche anunció este lunes que renuncia a su lugar en la lista de suplentes para dedicarse a la campaña electoral. Será candidata en la lista a Diputados de Casa Grande en Montevideo.

Martínez dijo en rueda de prensa que renuncia porque quería asegurarle al intendente que asume un “año y pico” de gestión.

“Con la tranquilidad de que hay equipo, de que se trabajó rompiendo chacras no solo a nivel del gabinete sino a nivel de dirección, con una estructura que por suerte está empezando a trabajar pensando en los objetivos y en los ciudadanos”, dijo.

Di Candia no podrá ser candidato a cargos electivos en las próximas elecciones y deberá renunciar a un cargo presupuestado que tienen en la Junta Departamental.

“Si me tocaba asumir, iba a asumir y no hay costo ninguno en no ser parte de la campaña electoral cuando uno tiene la oportunidad de ser intendente de la capital del país. Ser un intendente joven con un equipo que está funcionando. Para mí es un honor y un orgullo”, afirmó.