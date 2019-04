Díaz sobre declaración de Gavazzo: “nunca se había admitido responsabilidad de ningún hecho” El fiscal General de la Nación Jorge Díaz dijo a No toquen nada que la declaración de José Gavazzo sobre la desaparición de Roberto Gomensoro en el Tribunal de Honor fue la primera admisión sobre la autoría de un crimen de lesa humanidad.

Actualizado: 02 de abril de 2019 — Por: Redacción 180

El no traslado de las declaraciones de Gavazzo a la justicia precipitaron el cese del ministro y al subsecretario de Defensa.

Además fueron pasados a retiro 6 generales por omitir “en forma deliberada cumplir con el mandato” de comunicar la presunción de un delito durante su actuación como Tribunal, según un comunicado de Presidencia. El Fiscal de Corte dijo que Gavazzo admitió pero que oculto la verdad sistemáticamente.

"Es la primera admisión pública de responsabilidad de parte de esta persona. Nunca se había admitido responsabilidad de ningún hecho, y de este en particular menos. Entonces es la primera admisión frente a un funcionario público de haber cometido este delito. Incluso relativizado, porque como siempre se admite parte de la verdad. Cuando no se tiene más remedio se admite una parte. Se ha retaceado la verdad sistemáticamente.Díaz dijo que a partir de lo que pasó con la declaración de Gavazzo se inician dos procesos paralelos", señaló.

"Acá hay dos cosas diferentes. Una es la investigación por la muerte de Roberto Gomensoro Hoffman, que eso es competencia de la Fiscalía de Lesa Humanidad, y nosotros le remitimos a ella también algunas actuaciones en lo que tiene relación con la investigación de la muerte y desaparición forzada de Gomensoro Hoffman. Otra pata es qué pasó ahora en 2017 y 2018 en cuanto al conocimiento por parte de un funcionario público de determinados delitos y su no denuncia. Son cosas distintas y hay que investigarlas por parte dlas fiscalías que corresponden", explicó.

Díaz remitió los antecedentes al fiscal de flagrancia Rodrigo Morosoli, que investigará los posibles delitos que cometieron los militares de los tribunales de honor y el comandante en jefe.

Además explicó que el decreto que regula los tribunales de honor establece un deber de reserva, pero también exige que en caso de presunción de delitos, se debe suspender las actuaciones del tribunal y se debe comunicar al mando superior.

"No se si fue o no porque no conozco las actuaciones del Tribunal de Honor pero en principio debió suspender las actuacione y elevar al superior. Nosotros no sabemos si eso pasó o no. A esta altura de los acontecimientos uno podría llegar a la conclusión de que no pasó, pero bueno, eso lo determinará el fiscal en su investigación y en el marco de su independencia técnica. Lo que sí sabemos es que no hubo puesta en conocimiento de la Justicia de este hecho y sus circunstancias", señaló.