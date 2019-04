“El nudo político para mí está en esa ruptura del pacto de silencio” Tabaré Vázquez dijo que las declaraciones de José Gavazzo, que conoció después de que fue publicada la nota de El Observador del sábado, demuestran la existencia de la voluntad de desaparecer personas y marcan la ruptura del pacto de silencio de los militares.

“Evidentemente hasta ese momento donde declaran Gavazzo y Silveira lo que declaran, había un pacto de silencio. Quedan dos cosas demostradas. Primero que cuando se denuncia que hubo torturas, desapariciones y muertes ahora uno de los actores principales principales lo reconoce. Ya no es suposiciones, es una realidad. Si será grave el tema”, dijo Vázquez.

En segundo lugar mencionó que “nadie habló de ese tema hasta que salió a la luz por esta publicación. Nadie de los militares. Había un pacto de silencio. Y el nudo político para mí está en esa ruptura del pacto de silencio. Hoy nadie puede decir que no hubo muertes en los cuarteles, en unidades militares, y que no hubo intención de desaparecer gente. Mucha gente dice que no hay pruebas... ahora ya está, hay declaraciones. Nadie puede decir que hay un pacto de silencio que no va a ser violado porque ya fue violado. Y las cosas se violan una sola vez, no se violan en reiteración”, dijo el presidente.