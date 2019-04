Riccetto anunció su retiro: “tomé la decisión en paz” A sus 39 años, la primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre, María Noel Riccetto, anunció su retiro.

Actualizado: 10 de abril de 2019 — Por: Redacción 180

En conferencia de prensa celebrada este miércoles, María Noel Riccetto dijo que se sentía muy feliz, aunque sentía mucha emoción por dejar una actividad que venía desarrollando desde hace mucho tiempo.

“Estoy contenta, tomé la decisión en paz. Creo que si uno no suelta, no se puede agarrar a otras cosas, y tengo muchas ganas de hacer otras cosas. Estoy buscando trabajo”, comentó la bailarina a los medios.

Riccetto añadió que uno de los momentos más importantes de su carrera fue cuando pudo regresar a Uruguay, luego de haber sido parte del American Ballet durante 13 años. “Me fui con la idea de que nunca más iba a bailar en Uruguay porque la situación del Sodre en ese momento era bastante complicada. Mucha gente luchó para ver este teatro terminado, y yo formé parte de eso. Mi vuelva fue un punto importante”, comentó.

Su última presentación será en la producción de “Manon”, que estará en cartel entre el 12 y el 28 de diciembre. Actualmente, Riccetto atraviesa una lesión que dijo que no era grave, y aseguró que prefiere retirarse mientras puede hacerlo en buen nivel.

“Llevo una lesión que no es grave hace un tiempito, pero uno se va dando cuenta que el cuerpo ya no es el de los 20. Siempre dije que no quería sufrir, que cuando fuera un sufrimiento subir al escenario era hora de parar, y no quiero llegar a ese extremo. Siempre me imaginé retirándome a un buen nivel, entonces quiero mantener eso. Prefiero que la gente diga: ‘¡ay, qué pena!’ a ‘¡por Dios, ya está!’”, añadió.