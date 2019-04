Qué pasó en Game of Thrones: temporada final, episodio 1

La temporada final de Game of Thrones se estrenó con reencuentros emotivos y poca sangre.

Daenerys y Jon llegan al Norte con todo su ejército, desde Inmaculados hasta Dothrakis, y por supuesto los dos dragones de la reina.

En varios momentos Sansa expresa que desconfía de Daenerys. Cuando la reina llega, Sansa la mira de arriba a abajo y se muestra molesta. En otro momento Sansa increpa a Jon por dejar su corona de Rey del Norte a cambio del apoyo de Daenerys. Por esta razón están perdiendo aliados que responderían a Jon, pero no a Daenerys.

JON - ¿Crees poder vencer al ejército de los muertos sin ella? ¿Te preocupa quién tiene qué título? Eso no importa. Sin ella no tenemos oportunidad.

Los ex esposos hablan por primera vez luego de la boda de Joffrey, en la que el rey es asesinado, Sansa escapa de King's Landing y Tyrion fue acusado de traición y condenado a muerte.

Arya sorprendió a Jon por la espalda y se reencontró con su hermano, a quien no veía desde los eventos de la primera temporada.

La reina tiene un encuentro con Euron y decide acostarse con él. Además ordena a Bron que mate a sus hermanos Jaime y Tyrion.

Daenerys quiere felicitar a Sam por curar a Jorah pero termina contándole que asesinó a su padre y su hermano por no arrodillarse ante ella. Luego el mejor amigo de Jon le revela que en realidad no es quien cree, sino que es Aegon Targaryen, verdadero heredero del trono.

JON - Renuncié a mi corona, Sam. Me arrodillé, no soy el Rey en el Norte.

SAM - No hablo del Rey del Norte, hablo del Rey de los malditos Siete Reinos. Bran y yo lo desciframos. Yo tenía el diario de un Septón Supremo, y Bran tenía... lo que fuera que Bran tenía.

JON - ¿De qué estás hablando?

SAM - Tu madre era Lyanna Stark. Y tu padre, tu verdadero padre, fue Rhaegar Targaryen. Nunca has sido un bastardo. Eres Aegon Targaryen, el heredero del Trono de Hierro.