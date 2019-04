Dos investigaciones periodísticas sobre Trump ganaron el premio Pulitzer​ Los diarios estadounidenses The New York Times y The Wall Street Journal fueron galardonados el lunes con un premio Pulitzer cada uno por sus investigaciones sobre el presidente Donald Trump y su familia.

Actualizado: 15 de abril de 2019 — Por: Redacción 180

Adam Bettcher / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP (Todos los derechos reservados)