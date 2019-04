Antivacunas: desde el MSP buscan abrir la discusión y evitar lucha de posiciones Lucía Alonso, directora de la división Epidemiología del MSP, dijo en No toquen nada que en el ministerio hay un grupo que trabaja sobre las personas que vacilan ante la vacunación, un tema que consideran como “extremadamente complejo” y que buscan que no se polarice entre buenos y malos sino que conviene “bajar las armas” y abrir la discusión.

Actualizado: 22 de abril de 2019 — Por: Redacción 180

Alonso dijo en No toquen nada que un grupo de la división Epidemiología del Ministerio de Salud Pública trabaja sobre lo que llaman la “vacilación ante la vacunación”, es decir, personas que por diferentes motivos temen o rechazan la vacunación.

“La idea es abordarla desde todas las dimensiones: lo sociológico, lo legal, lo bioético, es un tema extremadamente complejo. Una de las cosas que sentimos es que se está polarizando la discusión en términos de que hay buenos y malos, estamos los que queremos salvar vidas y los antivacunas y no debe transformarse en eso”, dijo Alonso, directora de la división Epidemiología.

Agregó que quienes investigan el fenómeno de la vacilación desde hace mucho tiempo “están transmitiendo un mensaje muy fuerte que sea bajemos las armas con respecto a este tema, abramos la discusión, tengamos una discusión honesta de este tema, transparentemos los procesos”.

También dijo que el MSP publica todas las actas de la Comisión Asesora de Vacunaciones, quiénes son sus integrantes, los prospectos, los consentimientos y los conflictos de interés que se generan. Para Alonso estos datos sirven para que “todos los que crean que hay algo detrás de esto” tengan información disponible para despejar sus dudas.

“La desinformación se tiene que combatir, pero no podemos entrar en la lógica de negar cada cosa que sale. Tenemos que ganar en confianza, que es la variable principal del fenómeno vacilación: la desconfianza en el colectivo médico, y en los propios sistemas y autoridades de salud”, añadió.

Alonso habló del historial de desconfianza que tienen algunas vacunas, como la antigripal o la del HPV, “por razones que escapan a la razón”, y que eso es difícil de levantar. “Hay un estudio europeo que muestra que hasta un 30% de los médicos no solo no le dan a los pacientes una visión positiva sino que le dicen a los pacientes que no se vacunen, sin ningún fundamento técnico. Es tan complejo el abordaje de este tema que necesita de todos y de otro posicionamiento, no entra en la lucha de posiciones y confrontación, va por otro lado”, comentó.