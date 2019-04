Sturla no firmó contra la ley trans: “la Iglesia tiene que ponerse del lado de los que sufren” El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, no firmó para derogar la Ley Integral de Personas Trans.

Actualizado: 19 de abril de 2019 — Por: Redacción 180

“La Iglesia, siguiendo a Jesucristo, tiene que ponerse siempre del lado de las personas que sufren”, dijo Sturla a La Tele luego de la misa crismal en la Catedral de Montevideo, en el marco de las celebraciones por la Semana Santa.

“Si las personas trans han sufrido ahí tiene que estar el corazón del Evangelio”, agregó.

La máxima autoridad del catolicismo en Uruguay explicó que eso no implica que esté de acuerdo con todo lo que dice la ley.

“Yo no he firmado porque entiendo hay que apoyar a estas personas. No estoy de acuerdo sobre todo con el artículo primero de la ley, pero eso es otra cosa”, explicó.

El artículo que mencionó Sturla establece que “toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro”.

Luego agrega que “este derecho incluye el de ser identificado de forma que se reconozca plenamente la identidad de género propia y la consonancia entre esta identidad y el nombre y sexo señalado en los documentos identificatorios de la persona”.

La campaña contra la Ley Trans tiene como principales referentes al precandidato presidencial del Partido Nacional Carlos Iafigliola y al diputado blanco Álvaro Dastugue.