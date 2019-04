Ida Vitale: “si vivimos más, que sea para algo positivo” La poetisa uruguaya Ida Vitale recibe este martes en España el Premio Cervantes, considerado el Nobel de la literatura en español.

Actualizado: 22 de abril de 2019 — Por: Redacción 180

El 13 de marzo, Vitale estuvo en No toquen nada de DelSol para hablar de este premio y de la reedición de su libro “De plantas y animales”.

Pero también habló de la crisis migratoria en Estados Unidos a raíz de las medidas de Donald Trump. Vinculada a México, donde residió por varios años, dijo con humor que esa crisis terminaría “cuando a este señor le dé un ataque de apoplejía, de tanto malhumor y tanta furia”.

“Tiene que haber un poco de control de fronteras, claro, pero no instituyéndolo como un rechazo. Los mexicanos han hecho mucho por Estados Unidos. Los mexicanos volvían a su territorio. Era lo suyo, no sentían la frontera”, consideró.

Vitale llamó la atención sobre el hecho de que mensajes como el de Trump se han dado en muchos lugares.

“Por ingenuidad de la gente, por distracción, de repente un día piensan que la política es así como debe ser, no tienen mucha conciencia de lo que se vota, qué se yo... Uno no tiene explicaciones. Supongo que el señor Trump llegó como un empresario famoso que iba a llevar adelante lo que pudiera faltarle a Estados Unidos, que no creo que fuera mucho. Son gajes de la política, hay que cuidarla entre algodones porque es delicada”, afirmó.

Se confesó más volcada al pesimismo que al optimismo pero destacó como positivo que la gente viva más tiempo en promedio.

“Hay una propuesta para el optimismo que es que la gente vive más. Desde el punto de vista ecológico, sanitario, se puede ser optimista. Pero el pesimista dice '¿para qué?'. Porque tenemos la obligación de si vivimos más, que sea para algo positivo”.