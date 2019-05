“Bonomi fue recontra mano dura, si fuera blanco o colorado le dirían facho” El precandidato del Partido Colorado Ernesto Talvi cuestionó el discurso de mano dura y dijo que los problemas de seguridad pública son más complejos. Cuestionó al ministro Eduardo Bonomi y dijo que si el exfiscal Gustavo Zubía golpea la puerta de su sector, le dirían que no.

06 de mayo de 2019

Talvi dijo en No toquen nada que “lo que funciona en materia de seguridad no es la mano dura lisa y llana, no funciona ya la hemos probado”.

El precandidato dijo que la gestión del ministro del INterior, Eduardo Bonomi, ha sido “recontra mano dura”. “Si hubiera sido ministro Partido Nacional o el Partido Colorado lo hubieran tildado de facho. Bonomi fue recontra mano dura, pero Bonomi le está corriendo a un problema de atrás”, consideró.

Talvi asoció el problema de la inseguridad a que “la mitad de los chiquilines” nace en las periferias urbanas pobres y “la enorme mayoría” no termina el liceo. “Los condenamos a las changas, a la informalidad y a la dependencia de los planes del Mides o a elegir el delito como forma de vida. No hay superministro, va a estar siempre corriendo el problema de atrás” sostuvo”, afirmó.

Zubía, no

Talvi dijo que su sector Ciudadanos va a ser selectivo con las personas que lo integran y que el exfiscal Gustavo Zubía no tendría espacio en el sector.

“Si él decide bajar su candidatura y apoyar a otro grupo lo van a recibir, así funciona la política. Si viene a golpear las puertas de Ciudadanos nosotros le vamos a decir que no tenemos nada en su contra, pero no sentimos que tenga las características que queremos de la gente que nos representan”, afirmó.

Talvi dijo que el Partido Colorado no debe incluir en sus filas a todos los matices posibles, sino sólo aquellos que respeten las tradiciones de un partido liberal, republicano y humanista.

Según Talvi “hay matices que no son posibles” de incorporar. Talvi se refirió a la propuesta del exfiscal Zubía: “no comulgamos ni con su estilo, ni con muchas de sus propuesta. Entendemos que va por la línea de mano dura que satisface la indignación de la gente, comprensible indignación, pero en esto vamos a tener que ser muy inteligentes”.