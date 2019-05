Amado pidió que parlamentarios se saquen “la careta” para discutir sobre lobby El debate parlamentario por la renuncia del diputado Daniel Placeres derivó en otra discusión acerca del lobby que empresas, sindicatos y cámaras empresariales realizan en el Parlamento.

Actualizado: 08 de mayo de 2019 — Por: Redacción 180

El diputado nacionalista Gerardo Amarilla dijo que compartió años de trabajo en la comisión de Legislación del Trabajo con Daniel Placeres y que vio lo que este se preocupó por Envidrio y “el lobby que ha realizado”.

“Si cualquiera de nosotros reflexionamos por un instante, hiciéramos lobby y consiguiéramos que la Cámara votara por engaño nuestro para que den fondos públicos a ese emprendimiento sin declarar nuestra relación y nuestro interés personal sobre el tema, ¿estaría bien? Para mí estaría horrible. El diputado indujo a error a la comisión, al Cuerpo y al resto de los legisladores, haciendo que esta Cámara votara determinadas resoluciones, iniciativas, minutas, declaraciones en favor del emprendimiento con el que tenía un estrecho vínculo personal y familiar”, dijo Amarilla.

El diputado realizó esta declaración durante el debate por la renuncia del diputado Daniel Placeres, del MPP. Placeres renunció porque el fiscal Luis Pacheco pidió su procesamiento por el delito de conjunción del interés público y privado. Según el dictamen, Placeres redactó y promovió una minuta para que Inefop le diera un préstamo de 1.600.000 dólares a Envidrio. Además votó la extensión del seguro de desempleo para empleados de esa empresa sin advertir al Parlamento, como lo indica el reglamento. Para Pacheco está probado que Placeres siguió al frente de Envidrio cuando asumió como legislador. Además, tiene parientes trabajando allí.

Tras Amarilla, el diputado colorado Fernando Amado introdujo el debate sobre el lobby y dijo que hay que sacarse las caretas.

“A mí no me gusta andar de careta, y acá parece que andamos todos de careta. Porque acá el lobby es algo que se practica permanentemente, y hay legisladores de los distintos partidos políticos que hacen lobby, en algunos casos será de lobby sindical y en otros, empresarial pero eso es algo de todos los días. Ojo con caer en un mundo de una hipocresía en un debate parlamentario, que mi estómago no lo resiste”, dijo Amado.

Amado agregó que cuando reciben a las cámaras empresariales en la Comisión de Legislación del Trabajo, “están haciendo fila para hacer puntos con ellos”, porque luego “muchos hacen cola para recibir dinero para las campañas políticas, y estas instituciones tienen a sus lobbistas en el Parlamento, no nos mintamos más”.

En respuesta al diputado colorado, el independiente Iván Posada dijo que ellos no hacen lobby “por ninguna empresa en particular ni por ningún sector en particular”. “Lo que tratamos de hacer acá es cumplir el mandato de nuestra representación; fuimos elegidos por ciudadanos de esta República y tenemos el mandato de defender los intereses de la República en su globalidad, y en función de eso actuamos”, añadió.

Por su parte, Ope Pasquet del Partido Colorado comentó que “por supuesto que hay legisladores que les ha tocado defender a determinada empresa o sector de actividad, o sectores que aunque no sean económicos que necesiten apoyo y defensa” y que lo hacen “todos los días”.

Como ejemplo, mencionó a los legisladores de departamentos del Interior, que con frecuencia defienden las fuentes de trabajo en sus departamentos; otros que defienden las causas de enfermos con determinadas dolencias y que buscan una atención adecuada. “Se defienden intereses y sectores, eso no está mal. Es conveniente declararlo como lo exige el reglamento de la Cámara. El problema surge cuando quien defiende una causa determinada tiene él interés en esa causa”, agregó.