Cristina Kirchner lanzó su libro “Sinceramente” ​Aclamada por sus seguidores que durante horas la esperaron con banderas y cánticos, la expresidenta argentina Cristina Kirchner presentó su obra "Sinceramente" en la Feria del Libro de Buenos Aires, en medio de la expectativa sobre si se postulará a las elecciones de octubre próximo.

Actualizado: 10 de mayo de 2019 — Por: Redacción 180

Vestida con una camisa blanca y una falda negra plisada, Kirchner (2007-2015) explicó que escribió el libro animada por su exjefe de gabinete Alberto Fernández, quien se mostraba "muy angustiado" por lo que se decía de ella y de su marido Néstor Kirchner, también expresidente, fallecido en 2010 y a quien le dedicó la obra de 600 paginas.

"Él me dijo: me da mucha angustia que se digan esas cosas y vos tenés que salir a contar", relató Kirchner la noche del jueves ante un público de 1.000 invitados, entre ellos dirigentes políticos del peronismo de izquierda, dirigentes sindicales, actores y defensores de los derechos humanos,. El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, estaban entre los presentes.

Récord de ventas

Con 300.000 ejemplares vendidos en 20 días, según la editorial Penguin Random House, un récord para el mercado argentino, el libro es una mezcla de memorias familiares y políticas, cargado de duras críticas al actual gobierno de centro-derecha de Mauricio Macri. También dedica una parte importante a defenderse de las acusaciones de corrupción en su contra.

En dos pantallas gigantes, fuera de la sala Jorge Luis Borges del conjunto ferial, se transmitió el discurso de Kirchner ante cientos de sus seguidores que esperaron durante horas bajo la lluvia. "Cristina presidenta, Cristina presidenta", gritó la multitud.

Empapados, los que no pudieron ingresar a la sala, tuvieron su premio al término de la presentación que duró poco menos de una hora, cuando la expresidenta salió a saludarlos y les lanzó: "Son una caricia al alma", antes de retirarse.

Entre los seguidores de Kirchner, Analí Batista y Alicia Fernández, llegadas desde la ciudad de Lezama (sur), se dijeron "esperanzadas".

"Lo importante es estar con la gente, Vinimos a hacer el aguante (respaldo), no con expectativas especiales sobre su candidatura", dijeron casi a unísono completándose una a la otra.

En medio de un clima de algarabía, el himno "La Marcha Peronista" y el "Vamos a volver", entonado una y otra vez, se mezclaron con "Sinceramente, le copamos la Rural", un cántico surgido para la ocasión en los pasillos de la Feria del Libro que funciona en el predio de la Sociedad Rural, en el coqueto barrio de Palermo.

Esta es la primera aparición de la exmandataria en muchos meses en un acto público fuera del parlamento donde se desempeña como senadora desde 2017, y la coloca en el centro de la escena política y electoral.

"La esperanza"

Sin mencionar ni una sola vez a las elecciones presidenciales del próximo octubre, la exmandataria de 66 años recalcó que para Argentina "son momentos muy difíciles" y sostuvo que su libro, "lejos de plantear enfrentamientos o peleas, es una interpelación a todos, a las dirigencias no solo políticas, sino sindicales, sociales, culturales".

"Me parece que mucha gente decide sobre información que no es correcta, tampoco tienen la culpa de no tenerla. Estamos en un momento muy especial del país y la historia en el que es necesario aportar a este tipo de debates y discusiones. Creo sinceramente que es el aporte que puedo dar para construir algo diferente", señaló Kirchner en su discurso.

Además, planteó hacer "un contrato social de todos los argentinos, con metas verificables, cuantificables, exigibles. Un contrato social de ciudadanía responsable".

"Cristina es la esperanza de que se puede salir de esto. Es la esperanza de que la gente se va a dar cuenta", declaró sonriente Tenis Dell'Oro, una joven que llegó al lugar con un grupo de amigos desde Merlo, en la periferia oeste.

Argentina se encuentra en plena crisis económica, con una inflación de 54,7% anual en marzo y una contracción del PIB de 2,5% en 2018.

Aunque aún no ha dicho si postulará a la presidencia, Kirchner ha crecido en las últimas semanas en las encuestas y algunos sondeos indican que podría ganarle a Macri en segunda vuelta.

Kirchner es indagada por presunta corrupción en una decena de causas judiciales. El 21 de mayo comenzará el primer juicio oral en su contra.

AFP