La regasificadora fue “más que un mal negocio”, según la oposición Los cuatro partidos de la oposición con representación parlamentaria, presentarán esta tarde ante la Fiscalía General de la Nación la información que surgió de la Comisión Investigadora de la Planta Regasificadora de Puntas de Sayago.

Actualizado: 15 de mayo de 2019 — Por: Redacción 180

Esta comisión trabajó en la Cámara de Diputados durante un año y entrevistó a más de 40 invitados involucrados en el proceso de construcción de la planta que quedó inconcluso.

El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, denunciante en la comisión investigadora, dijo a No toquen nada que según los balances de Gas Sayago, la empresa propiedad de UTE y Ancap perdió 200 millones de dólares desde que se inició el proyecto.

Abdala sostiene que las adjudicaciones de obra a la empresa OAS, involucrada en el caso Lava jato en Brasil, estuvo plagada de irregularidades

“Yo creo que es más que un mal negocio esto que ocurrió, los procedimientos que se cumplieron, los procesos supuestamente competitivos, a nuestro juicio están plagados de irregularidades, donde aparece como un tema central el favoritismo que tuvo la empresa OAS”, consideró.

En setiembre del año pasado conversamos con Marta Jara, presidenta de Ancap y gerenta general de Gas Sayago durante el periodo del proyecto. Jara dijo que el proceso de la obra culminó con el cobro de una multa a favor del Estado por 100 millones de dólares.

“Hubo un contratista principal muy importante que no logró cumplir. Estaban todos los mecanismos disponibles para poder compensarnos, no tener que seguir adelante con un proyecto que hubiera sido un fracaso y cobramos una garantía de 100 millones de dólares. Yo le he preguntado a la comisión investigadora si en algún otro proyecto en Uruguay el proceso fue así”, afirmó.