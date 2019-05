Paro en INIA por cuestionamientos éticos al presidente del instituto La Asociación de Profesionales Universitarios del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (Apuinia) denunció al presidente del INIA, José Luis Repetto, por apartarse de los procedimientos de funcionamiento del Instituto y de los principios de buen comportamiento en la función pública.

Actualizado: 21 de mayo de 2019 — Por: Redacción 180

Por eso este martes están realizando el primer paro del gremio en sus 24 años de historia.

Según denuncia Apuinia, desde 2012 -año en que Repetto ingresó como vicepresidente- él y su esposa lograron financiación para proyectos de los que forman parte por 3 millones de dólares provenientes de INIA.

Bruno Lanfranco, presidente del gremio, marcó este como uno de los principales problemas de la gestión de Repetto.

“No puede el presidente aprobar la participación de sí mismo o de un familiar directo a cualquier título en un proyecto ejecutado, gestionado o financiado por INIA. No puede ser tutor de estudiantes dentro de INIA y con recursos de INIA sin ser funcionario de INIA. No puede cambiar los procedimientos de designación de recursos en forma arbitraria y antojadiza. Y después intentar justificar esa conducta en base a que sus objetivos son a su juicio loables. El fin no justifica los medios”, dijo.

Lanfranco aclaró en su diálogo con No toquen nada que no están denunciando delitos, pero sí actitudes que no corresponden a la correcta actuación de un presidente de INIA.

“Acá la discusión no pasa por si es ilegal. Si fuera ilegal la denuncia hubiera sido enla justicia. De lo que estamos hablando es de que no es una conducta admisible para una presidente de INIA. Apuinia no tiene nada contra su carrera profesional o la de sus familiares directos. Pero tiene que entender que si tanto él como sus familiares directos quieren desarrollar una carrera con el apoyo financiero o logístico de INIA, no es compatible con su rol como jerarca máximo”, afirmó.

El INIA es un instituto público-privado, integrado por un lado por el Estado a través del MGAP y por el sector privado a través de las gremiales mandantes de INIA (ARU, FRU, Comisión Nacional de Fomento Rural, Coopertaivas Agrarias Federadas y los Centros Regionales de Experimentación Agropecuaria).

Repetto fue designado en su cargo por el Poder Ejecutivo. Sus instituciones de pertenencia académica son la Facultad de Veterinaria y el Pedeciba.

Para el gremio el presidente confunde su rol como investigador con el rol político que tiene en INIA.

Este lunes el ministro de Ganadería, Enzo Benech, realizó una conferencia de prensa por otro tema, pero se refirió a las denuncias en INIA. Según dijo al MGAP no le constan irregularidades y hay una auditoría en curso.

“Recibí una nota firmada por el doctor Delpiazzo, asesor legal del INIA, diciendo que estaba todo en regla. Como todavía había dudas, volví a hablar con el presidente y me dijo que por qué no le hacíamos una auditoría. Bueno, hay una auditoría de la Auditoría Interna de la Nación que está en funcionamiento a solicitud nuestra”, señaló el ministro.