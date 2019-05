Luis Suárez, triste, justifica su operación antes de la final de Copa El delantero uruguayo del Barcelona Luis Suárez mostró este domingo su "tristeza" y "decepción" tras la derrota en la final de Copa del Rey 2-1 y se defendió de las críticas por operarse de la rodilla justo antes de esta final, con lo que no pudo estar contra el Valencia.

Actualizado: 26 de mayo de 2019 — Por: Redacción 180

"Día de tristeza, de decepción y de impotencia de no poder ayudar a mis compañeros, pero, sí, muy orgulloso de todos ellos, que ayer intentaron todo lo posible para darle una alegría a nuestra afición", afirmó Suárez, en una nota difundida en sus redes sociales en español e inglés.

"Ahora es momento de cambiar el chip para la próxima temporada y hacer todo lo posible para cumplir con los objetivos", añadió el delantero charrúa, que aprovechó para justificar su paso por el quirófano para operarse de la rodilla hace quince días.

Con una baja estimada de entre cuatro y seis semanas, Suárez se perdió la Copa del Rey, pero podría llegar a la Copa América que empieza el 14 de junio en Brasil.

Esta ausencia le granjeó algunas críticas, acusado de haber priorizado la Copa América a su club, algo que el jugador ha querido cortar recordando que su operación de rodilla fue por un motivo distinto a las molestias que lleva arrastrando en la articulación y con las que había seguido jugando.

"Este año comencé la temporada con molestias en el cartílago, del cual mucha gente ya sabe, y que con el gran trabajo del cuerpo médico del club logré soportar sin ningún problema", aseguró el delantero.

"Es por ello que quiero aclarar, en especial a todos los que parece que me quieran hacer daño, que la lesión que me llevó a pasar por el quirófano NO TIENE absolutamente nada que ver con el cartílago, sino a causa de una rotura de menisco que sufrí en la eliminatoria contra el Liverpool (en las semifinales de Liga de Campeones (NDLR)", aclaró Suárez.

"Es por ello que me vi obligado a pasar por el quirófano y perderme la final de ayer en contra de mi voluntad", aseguró el atacante del Barcelona.

"He demostrado cada día desde que llegué a este club que estoy 100% involucrado, lo doy todo en cada entreno y en cada partido por este escudo. ¡Porque siempre ha sido y es mi sueño estar acá! Muchas gracias a todos y ¡VAMOS BARÇA!", concluyó la nota del delantero.